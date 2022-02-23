Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Chromebook под управлением Chrome OS будет поддерживать Steam
9to5Google обнаружил список поддерживаемых устройств
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В последнее время в Chromebook были внесены значительные аппаратные улучшения, такие как процессоры Intel 11-го поколения, и они позволили в течение некоторого времени запускать собственные приложения Linux. 

реклама

Да, на Chromebook появится поддержка Steam. Эта новость не вызывает сильного удивления, поскольку ранее Google уже сообщала, что работает над его поддержкой.

Проницательные ребята из 9to5Google обнаружили изменения в недавнем слиянии кода, которые включают язык для поддерживаемых моделей устройств. Говоря о Borealis, кодовом названии поддержки Steam в ChromeOS, было указано несколько названий моделей: delbin, voxel, volta, lindar, elemi, volet и drobit.

Кроме того, прямо сейчас код указывает, что на сегодняшний день поддерживаются только процессоры Intel 11-го поколения серий Core i5 и i7. Однако есть и ссылки на возможную поддержку Intel 10-го поколения. Модели, предположительно поддерживающие эту функцию:

  • Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)
  • Acer Chromebook 514 (CB514-1H)
  • Acer Chromebook 515
  • Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)
  • Asus Chromebook CX9 (CX9400)
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Станут ли модели линейки Chromebook в будущем устройствами для геймеров? Вероятно, нет, но вы уже можете использовать некоторые облачные сервисы потоковой передачи игр, такие как Stadia или NVIDIA GeForce Now, в браузере даже без встроенной поддержки Steam. Так что, если вам просто не терпится поиграть в компьютерные игры на маленьком портативном ноутбуке, вы всегда можете просто сделать это. И для этого вам даже не понадобится мощный процессор.

#steam #слухи #chromebook #утечка #слух #утечки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
Tesla планирует дать возможность Steam-играм работать в своих автомобилях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
48
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
47
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
22
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
51
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
11
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
10
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
30
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
43
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
8
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
6
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
348
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
16
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
В Ubisoft Store началась распродажа игр серии Assassin’s Creed — «Вальгаллу» можно взять за 40 % от номинальной стоимости
4
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
4
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Стартовало тестирование безопасности автопилота Telsa в Германии
1
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
10
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
8
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
12
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
35
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

misterYoda
21:59
Я аскорбинку и пью. И не, я лучше буду 3 дня лежать, ведь вирусу надо пожить)) Ты адекватный? Я могу и дома посидеть, но чувствуя себя здоровым и без симптомов, а не в лёжку лежать.
Многочисленные исследования показали, что витамины не могут излечить COVID-19
aggile
21:57
еслиб ты что-то реально прошел, мамкоеб, хуйни бы не писал
97 баллов из 100: появились первые оценки Elden Ring
skydan
21:54
2 года сижу на ноут 10+ Устраивает. Стилусом удобно на бинансе торговать. За час можно отбить цену с22 =))]
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
misterYoda
21:53
Ничего не произошло. Петиция закрыта и все забыли.))
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
StoryTeller345
21:53
Спасибо большое!!! Очень приятно!!!)))
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
misterYoda
21:52
Чел, просто геймеры выросли и постарели. Компы бытовые в россии уже 40 лет назад появились, вот и считай.
Российские геймеры устроили настоящую охоту на новые видеокарты NVIDIA RTX 3050
Алексей Владимирович
21:50
Дак ясно же что скам. Че она чип перепаяет?))) биос и так давно шили ничего это не даёт кроме кирпича.
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Алексей Владимирович
21:48
За эту новость ещё и вознаграждение начислено.. Ахахаха. Бл оверклокерс вообще стал помойкой. Ну ясно же что скам для тупых. Лхр на уровне чипа.. Биос хоть шей хоть не шей ниче не поменяется.. Биос и ...
Nvidia LHR Unlocker восстанавливает полную производительность в майнинге на видеокартах Nvidia
kemiisto
21:47
Вопрос админу - а ЧС бесконечный? :D
RX 6500 XT — видеокарта от AMD, очень неоднозначная для покупки, и я расскажу почему
Skolzyashiy
21:40
S10 - лучшее что делал Самсунг.
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем