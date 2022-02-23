9to5Google обнаружил список поддерживаемых устройств

В последнее время в Chromebook были внесены значительные аппаратные улучшения, такие как процессоры Intel 11-го поколения, и они позволили в течение некоторого времени запускать собственные приложения Linux.

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Да, на Chromebook появится поддержка Steam. Эта новость не вызывает сильного удивления, поскольку ранее Google уже сообщала, что работает над его поддержкой.

Проницательные ребята из 9to5Google обнаружили изменения в недавнем слиянии кода, которые включают язык для поддерживаемых моделей устройств. Говоря о Borealis, кодовом названии поддержки Steam в ChromeOS, было указано несколько названий моделей: delbin, voxel, volta, lindar, elemi, volet и drobit.

Кроме того, прямо сейчас код указывает, что на сегодняшний день поддерживаются только процессоры Intel 11-го поколения серий Core i5 и i7. Однако есть и ссылки на возможную поддержку Intel 10-го поколения. Модели, предположительно поддерживающие эту функцию:

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook 514 (CB514-1H)

Acer Chromebook 515

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

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Станут ли модели линейки Chromebook в будущем устройствами для геймеров? Вероятно, нет, но вы уже можете использовать некоторые облачные сервисы потоковой передачи игр, такие как Stadia или NVIDIA GeForce Now, в браузере даже без встроенной поддержки Steam. Так что, если вам просто не терпится поиграть в компьютерные игры на маленьком портативном ноутбуке, вы всегда можете просто сделать это. И для этого вам даже не понадобится мощный процессор.