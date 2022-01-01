Процессор может быть перезагрузкой серии Athlon 3000 на архитектуре Zen 2

Один из еще не выпущенных процессоров AMD Athlon Gold серии 4000G (Renoir), Athlon Gold Pro 4150GE, появился в онлайн-магазине AliExpress. Как написал в Твиттере Komachi_Ensaka, новый чип доступен по цене 118,29 доллара, а со скидкой – 168,99 доллара. К сожалению, страница показывает, что на складе остался только один процессор. Поэтому неудивительно, что эта страница скоро исчезнет.

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Продавец отмечает, что процессор уже использовался, а не совершенно новый. Чипы поступают из разных мест, включая Китай, Малайзию, Вьетнам, Коста-Рику и другие. Если исходить из этой информации, вероятно, продавец приобрел инженерные образцы товара.

Продавец также опубликовал скриншот CPU-Z, демонстрирующий технические характеристики процессора. Похоже, что процессор имеет базовую частоту 3,3 ГГц и 4 МБ кеш-памяти третьего уровня, а также четыре ядра и четыре потока.

Это объявление довольно интересно, поскольку AMD еще не представила официально никаких новых процессоров Athlon Gold серии 4000G. Также и не было каких-либо слухов об обновлении Athlon от AMD.

Линейка Athlon Gold 3000G в настоящее время состоит из четырехъядерных (4-х поточных) Athlon Gold 3150 GE, 3150G и двухъядерных процессоров 3050 GE. Кроме того, доступны версии Pro, такие, как Athlon Gold Pro 3150G, Pro 3150GE и Pro 3125GE. Однако эти процессоры устарели, поскольку используют ядра Zen + и были выпущены более года назад. Поэтому логично, что AMD, чтобы оставаться конкурентоспособной в сегменте процессоров начального уровня, будет обновлять серию Athlon. Тес более, Intel подготовила новые Pentium и Celeron на базе Alder Lake, которые могут появиться в ближайшее время.

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Поскольку в новом Athlon Gold Pro 4150GE используется торговая марка серии 4000G, можно предположить, что в этом чипе используются более современные и гораздо более быстрые ядра Zen 2 от AMD. К сожалению, нет никаких анонсов по поводу выпуска компанией AMD чипов Athlon Gold 4000G.