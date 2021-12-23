Самая дешевая материнская плата стоит 167,77 долларов

В сети появились цены на материнские платы B660 от MSI. Перечисленные модели включают B660M Mortar, B660M Bazooka и B660M-A по гораздо более низкой цене, чем большинство материнских плат, оснащенных флагманским чипсетом Intel Z690. Это должно значительно упростить создание дешевой системы на основе Alder Lake.

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Фото взято для обложки, реальных фото новых материнских плат пока нет. Список включает три предложения формата micro-ATX от MSI, в том числе Mortar, -A и Bazooka. B660M-A DDR4 – самая дешевая материнская плата из группы по цене 167,77 долларов, а B660M Mortar WiFi DDR4 – самая дорогая по цене 211 долларов.

Низкие цены можно объяснить значительным сокращением возможностей у B660 по сравнению с его более высокоуровневыми собратьями Z690. Материнские платы B660 ограничены только одним интерфейсом PCI-e Gen 5.0 в основном слоте x16 и сильно страдают от подключения USB-порта и линий DMI, маршрутизируемых между процессором и набором микросхем, которые были сокращены с восьми до четырех.

Intel вдвое сократила общее количество линий PCIe 3.0 и 4.0 и портов SATA 3 для B660 по сравнению с материнскими платами Z690. В результате у B660 всего шесть линий 4.0, восемь линий 3.0 и четыре порта SATA 3.0. Intel также значительно сократила количество портов USB до двух портов USB 3 20 Гбит / с, четырех портов 10 Гбит / с и шести стандартных портов USB 3.0 5 Гбит / с. Как и в случае с линиями PCIe, это означает, что количество подключений по USB 3 для плат B660 сокращается примерно вдвое по сравнению с предложенными в Z690. Возможности подключения USB 2.0 – единственная часть B660, которая не претерпела значительных изменений: количество портов сократилось с 14 до 12.

Но для большинства людей B660 должен иметь более чем достаточно возможностей подключения для стандартных случаев использования, таких как игры или базовая рабочая среда, где нет необходимости в массовом подключении устройств. Что наиболее важно, это также снижает цены на материнские платы и дает покупателям более низкий порог входа для создания новой системы на базе Intel Alder Lake.

Несмотря на конкурентоспособные цены на B660, на рынке есть материнские платы DDR4 Z690, которые стоят всего 180 долларов. Но часто приходится чем-то жертвовать, чтобы снизить цену на эти чипсеты.

С материнскими платами B660 можно ожидать больше функций и, возможно, больше возможностей подключения по той же цене, что и самые дешевые варианты Z690, особенно когда дело касается звука. Единственное, что вам будет не хватать с B660 – это поддержка разгона процессора, но с учетом того, насколько дешевы системы подачи питания на материнских платах Z690 стоимостью менее 200 долларов, вы, вероятно, в любом случае не захотите заниматься разгоном на этих платах. Тем не менее у вас все еще имеется возможность разогнать оперативную память.

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При ценах от 167 до 211 долларов за материнские платы MSI B660, есть большая вероятность, что эти цены будут репрезентативными для большинства будущих плат B660 от всех партнеров Intel.