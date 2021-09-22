В Windows 11 не будет предустановленных приложений
Microsoft печально известна предварительной установкой множества ненужных приложений в Windows. Самым печально известным примером было включение Candy Crush Saga в некоторые версии Windows 10, однако и другое ненужное ПО часто предустановлено в операционной системе.
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Теперь же компания решила изменить подход к предустановленному ПО в Windows 11.
Windows 11 должна дебютировать 5 октября (по крайней мере, на новых устройствах; старые системы придется подождать). Вице-президент Microsoft по управлению предприятием Стив Диспенса (Steve Dispensa) ранее сообщил, что компания использовала несколько уловок, чтобы предложить легкий доступ к своим приложениям, не занимая лишнего дискового пространства.
Диспенса объяснил, что в Windows 11 некоторые приложения по умолчанию будут простыми «заглушками», как, например, Sticky Notes. Это значит, что такие программы не будут предустановлены в операционной системе. Когда пользователь впервые пытается запустить приложение, ему сообщат, что «требуется обновление», после чего оно будет установлено.
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Диспенс отметил, что такое решение уменьшит размер занимаемого пространства на диске, а также уменьшится активность фоновых обновлений и трафика загрузки. Также компания отдельно уменьшила потребление дискового пространства, вызванное самой ОС и кешами браузера».
Диспенс также сообщил, что Microsoft предприняла другие шаги для улучшения производительности Windows 11 по сравнению с ее предшественницей. Например, в новой ОС обновлена система управления ресурсами, чтобы лучше расставлять приоритеты для активных и фоновых процессов. Эти изменения должны привести к тому, что у Windows 11 будет более высокая производительность.
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