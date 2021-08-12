Перед новым учебным годом компания HUAWEI решила запустить акцию «Снова в школу», которая будет длиться не так долго. Скидки будут действовать на ноутбуки, планшеты и даже смарт-часы. Кроме того, компания дарит подарки за приобретение фирменных устройств.

Так, по скидке за 69 990 рублей можно приобрести ноутбук HUAWEI MateBook 13. За покупку производитель дарит чехол для ноутбука, роутер и беспроводную мышь.

Ноутбук построен на базе процессора AMD Ryzen 7 3700U. В устройство установили 16 Гб ОЗУ и твердотельный накопитель на 512 Гб. ЗА графику отвечает встроенная видеокарта от AMD Vega 10. Ноутбук можно использовать как для работы, так и для многих современных игр. Емкость аккумулятора 41.7 Вт*ч. Заявленное время работы от аккумулятора –11 часов.

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Ноутбук оснащен 13.3-дюймовым экраном с разрешением 2160x1440. Яркость 300 нит. Также заявлен 100% охват sRGB. Что касается беспроводной связи, то тут Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 поколения. По портам тут довольно необычно: целых два USB Type-C.

Также по акции можно купить отличный планшет HUAWEI MatePad 11. Цена – 29 990 рублей. У планшета 11-дюймовый безрамочный экран. На борту 6 Гб ОЗУ и 64 постоянной памяти.

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro доступны за 19 990 рублей. У них отличный показатель автономии – 14 дней. Есть защита от воды и 100 режимов тренировок. За покупку производитель дарит Bluetooth-гарнитуру FreeLace Pro.

На этом список устройств, участвующих в акции не заканчивается. Посмотреть можно здесь.

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Акция продлится с 17 по 19 августа.