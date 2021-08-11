Xiaomi начала продавать в России новую серию телевизоров Mi TV P1
Компания Xiaomi представила свою новую линейку телевизоров с безрамочным дизайном на рынке РФ. Новая линейка получила название Mi TV P1 и включает в себя 4 модели, отличающихся диагональю экрана. Так, в линейке представлены диагонали 32, 43, 50, 55 дюймов. В новинке предустановлены приложения YouTube, Netflix, а также встроена интеллектуальная программа PatchWall, дающая быстрый доступ к рекомендованному контенту. Работает устройство на базе Android TV.
реклама
Также в этой серии телевизоров есть встроенный Google Assistant, что дает владельцу использовать голосовое управление в умном доме. Модели с диагональю 43 и 55 дюймов оснащены микрофоном, позволяющим давать команды устройства без задействования рук. Также у всех четырех моделей есть возможность проецирования контента и игр со смартфонов с помощью Miracast и Chromecast.
У версий Mi TV P1 с диагоналями 43 и 55 дюймов разрешение экрана 4К, а также поддержка Dolby Vision. У обоих телевизоров есть поддержка функции MEMC, обеспечивающей плавность изображения. Помимо этого, в 55-дюймовой версии задействована технология HDR10+.
реклама
Предзаказ на 43-дюймовую версию Mi TV P1 можно оформить на сайте Xiaomi за 33 990 рублей. Версии на 32 и 55 дюймов появятся в России чуть позже, цена на них составит 20 990 рублей и 47 990 рублей.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила