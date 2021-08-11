Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi представила свою новую линейку телевизоров с безрамочным дизайном на рынке РФ. Новая линейка получила название Mi TV P1 и включает в себя 4 модели, отличающихся диагональю экрана. Так, в линейке представлены диагонали 32, 43, 50, 55 дюймов. В новинке предустановлены приложения YouTube, Netflix, а также встроена интеллектуальная программа PatchWall, дающая быстрый доступ к рекомендованному контенту. Работает устройство на базе Android TV.

реклама

Также в этой серии телевизоров есть встроенный Google Assistant, что дает владельцу использовать голосовое управление в умном доме. Модели с диагональю 43 и 55 дюймов оснащены микрофоном, позволяющим давать команды устройства без задействования рук. Также у всех четырех моделей есть возможность проецирования контента и игр со смартфонов с помощью Miracast и Chromecast.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

У версий Mi TV P1 с диагоналями 43 и 55 дюймов разрешение экрана 4К, а также поддержка Dolby Vision. У обоих телевизоров есть поддержка функции MEMC, обеспечивающей плавность изображения. Помимо этого, в 55-дюймовой версии задействована технология HDR10+.

реклама

Предзаказ на 43-дюймовую версию Mi TV P1 можно оформить на сайте Xiaomi за 33 990 рублей. Версии на 32 и 55 дюймов появятся в России чуть позже, цена на них составит 20 990 рублей и 47 990 рублей.