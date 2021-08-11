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В конце своей сегодняшней презентации компания Xiaomi показала довольно необычный гаджет – робопса CyberDog. Его можно назвать аналогом робота-пса Spot от Boston Dynamics. Работу робота продемонстрировали на сцене: генеральный директор компании Лэй Цзюнь давал CyberDog команды.

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В робота встроили одиннадцать высокоточных датчиков, передающих данные искусственному интеллекту в режиме реального времени. Все это дает возможность воспринимать окружающий мир и информацию, поступающую из нее. Робот распознает изображения, звуки, расстояния между объектами, свет, скорость и реагирует на ситуации подобно живым существам.

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Робот признает хозяина, выполняет команды и повторяет по команде за ним движения. Также прямо на сцене CyberDog продемонстрировал сальто, что очень понравилось зрителям.

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Генеральный директор сообщил, что гаджет будет выпущен ограниченной партией. Компания планирует продолжать совершенствование своего робота, обучать его новым навыкам. Также компания Xiaomi готова тесно сотрудничать с энтузиастами, чтобы активнее развиваться в этом направлении.

Купить новинку можно будет за 9999 юаней, что в переводе в доллары равняется 1541$.