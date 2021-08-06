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AMD снова хотят порадовать своих фанатов. В этот раз APU (центральным процессором с интегрированной графикой) с кодовым названием Cyan Skillfish. APU выполнен на базе RDNA 1. Обнаружили эту информацию пользователи веб-ресурса Phoronix, которые исследовали графический драйвер. Похоже, что именно этот APU будет нацелен на потребительские или встроенные приложения. AMD официально пока никакой информации не дает.

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Хотя не совсем понятно, почему в APU 2022 года задействуется архитектура RDNA 1 2019 года, а не RDNA 2. Хотя, если смотреть в перспективе, множество центральных процессоров, вплоть до Ryzen 5000 серии Laptop и Desktop версий, использовали Vega.

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С другой стороны, если бы этот новый APU был на RDNA 2, он был бы производительнее, но при использовании архитектуры RDNA 1 получаются свои плюсы. Во-первых, кристалл меньше. Из этого выходит следующих два момента:

более высокая плотность транзисторов отсутствие логики трассировки лучей.

Ну и как следствие чем меньше кристалл, тем меньше нужно на него затрачивать ресурсы на производстве, следовательно, в производстве они будут дешевле. Как следствие, мы видим, что у AMD есть графический процессор Radeon Cyan Skillfish, который будет работать на базе RDNA 1 и относится к семейству NAVI 10.