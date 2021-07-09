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В интернете мы получаем доступ к петабайтам полезной информации. Но интернет – это и благо, и вредитель. Есть в нем и некоторые неприятные явления. Такие, как, например, мошенничество. Интернет полностью поглотил нашу жизнь. Мы используем его каждый день: когда оплачиваем проезд в метро или другой общественный транспорт картой, когда расплачиваемся банковской картой за продукты или за любые другие услуги, когда выходим просто в интернет, чтобы посмотреть кино, когда мы пишем сообщения в социальных сетях.

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С развитием технологий растут и риски утечки данных. Взламываются банковские системы, счета, социальные сети. В общем, крадутся данные интернет-пользователей. К сожалению, сейчас на каждого человека в интернете есть досье, которое может быть использовано в корыстных целях.

На заре финансового кризиса 2008 года неизвестный Сатоши Накамото дал технологии 2001 года прямое практическое применение. Эта технология называется блокчейн. Технология блокчейн применима не только к криптовалюте, но и к майнингу. У нее широчайший спектр возможностей.

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Из самого названия «Блокчейн» мы понимаем, что это цепочка блоков. Представим, что мы создали сеть блокчейн, и у нас есть первый блок, который содержит в себе некую информацию.

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Представим, что информация в блоке содержит слово «привет». В блоке это выглядит таким вот сложным ключом:

Это называется хэш.

Когда мы хотим добавить информацию в наш блок, это выглядит следующим образом. Добавим к нашему хэшу E4EDCAB443B82C7F7AF71B8CB9F3A7639919B6D7 «как дела». Получился совсем другой хэш:

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Хотим добавить еще информацию. Допустим, первая информация – это первая транзакция, вторая – это вторая транзакция, третья – это третья транзакция. Добавим ко второму хэшу 34F65FB13C592075B18B8499C3CD6C42787EBC9D слово «твои». Получилось это:

Добавляем любую информацию и получаем новый хэш.

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Есть блок, который содержит в себе одной слово «привет» – это 1 хэш. Добавляем другие хэши, то есть выполняем транзакции. Каждые изменения в блоке – это новый хэш, который содержит в себе информацию еще других хэшей, то есть предыдущих действий, совершенных в блоке. Эта информация никогда и никуда не девается.

Для того, чтобы понять, как появляется новый блок, попробуем представить следующее. Хэши представляют из себя набор кодов, содержащих в себе информацию. С каждым добавлением этот набор кодов меняет свою структуру, усложняется. Представим это как уравнение. Каждый блок содержит цепочку уравнений. У нас есть блок, в котором есть хэш. Проводим транзакции и хэш растет. От этого блок становится сложнее. Майнер его майнит, и появляется новый блок.

Каждые новые блоки сейчас в сети Bitcoin появляются раз в 10 минут, когда в самом начале, когда Bitcoin только появился, скорость появления новых блоков могла быть и 17 минут, и 30 минут. Всё зависит от мощности, которая расшифровывает эти уравнения.

Майнеры – это владельцы сложных вычислительных машин. Это может быть как ASIC, так и ферма на видеокартах. Все это представляет из себя машину с огромной вычислительной мощностью, которая расшифровывает непосредственно эти уравнения и проверяет всю цепочку сети блокчейна для того, чтобы добыть новый блок.

За нахождение новых блоков майнеры получают вознаграждение. За майнинг в одиночку все вознаграждение начисляется 1 человеку. Если же майнинг происходит в пуле, то вознаграждение начисляется пулу, а он, в свою очередь, распределяет эту награду пропорционально полезности их мощности при нахождении блока.

Появляется новый блок, который содержит всю информацию первого блока со всеми внесенными в него изменениями. Изменения продолжают вноситься. После этого расшифровывается новый блок, который содержит информацию предыдущих двух блоков и все изменения, произведенные за время расшифровки нового блока.

У каждого майнера находится копия всей сети блокчейн. Все они являются ее хранителями. Это дает полную децентрализацию сети. Чтобы внести изменения в первый блок (например, удалить какую-либо информацию), нужно взломать и расшифровать все предыдущие блоки, которых может быть миллион. Сделать это непосильно никому. Для взлома также придется не только сломать саму сеть, но и каждого майнера, который хранит у себя копию этой сети. А сделать это невозможно.

Есть теория Атаки 51%. Суть заключается в том, что тот, у кого 51% общей мощности, сможет ею манипулировать и вносить изменения в предыдущие блоки. Но это также маловероятно и скорее из разряда фантастики.

Также может возникнуть вопрос: «А что, если удалить всю сеть блокчейна?» Для этого придется отключить Интернет во всем мире, что невозможно.

Для чего это вообще нужно? Вспомнить те же смарт-контракты. Захотели вы, допустим, приобрести себе жилище. Есть контракт, в котором будут прописаны все условия того, что вы приобретаете квартиру и переводите какую-то определенную сумму денег. Все документы записываются в сеть блокчейна. Происходит автоматический обмен. Информация по контракту остаётся подтвержденной до конца дней существования этой сети.

Поначалу майнингом занимались просто энтузиасты, которым просто была интересна эта технология, интересно было понять, что она из себя представляет. Они в нее вникали, майнили. Сейчас же этому нашлось прямое применение, как, например, оплата товаров и услуг. Сейчас весь мир пытается это законодательно урегулировать.

Технология блокчейн будет дальше только разрастаться и набирать обороты. Как была технология Интернет, которая прочно вошла в наш мир, так и технология блокчейн прочно закрепится в нашем мире.