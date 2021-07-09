Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Блокчейн - что это такое простым языком

Что такое «блокчейн»? Известным это слово стало относительно недавно, когда Сатоши Накамото показал, как эту технологию можно использовать для устройства новой финансовой системы. В это статье попытаемся разобраться в этом вопросе.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В интернете мы получаем доступ к петабайтам полезной информации. Но интернет – это и благо, и вредитель. Есть в нем и некоторые неприятные явления. Такие, как, например, мошенничество. Интернет полностью поглотил нашу жизнь. Мы используем его каждый день: когда оплачиваем проезд в метро или другой общественный транспорт картой, когда расплачиваемся банковской картой за продукты или за любые другие услуги, когда выходим просто в интернет, чтобы посмотреть кино, когда мы пишем сообщения в социальных сетях.

реклама

С развитием технологий растут и риски утечки данных. Взламываются банковские системы, счета, социальные сети. В общем, крадутся данные интернет-пользователей. К сожалению, сейчас на каждого человека в интернете есть досье, которое может быть использовано в корыстных целях.

На заре финансового кризиса 2008 года неизвестный Сатоши Накамото дал технологии 2001 года прямое практическое применение. Эта технология называется блокчейн. Технология блокчейн применима не только к криптовалюте, но и к майнингу. У нее широчайший спектр возможностей.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Из самого названия «Блокчейн» мы понимаем, что это цепочка блоков. Представим, что мы создали сеть блокчейн, и у нас есть первый блок, который содержит в себе некую информацию.

реклама

Представим, что информация в блоке содержит слово «привет». В блоке это выглядит таким вот сложным ключом:

Это называется хэш.

Когда мы хотим добавить информацию в наш блок, это выглядит следующим образом. Добавим к нашему хэшу E4EDCAB443B82C7F7AF71B8CB9F3A7639919B6D7 «как дела». Получился совсем другой хэш:

реклама

Хотим добавить еще информацию. Допустим, первая информация – это первая транзакция, вторая – это вторая транзакция, третья – это третья транзакция. Добавим ко второму хэшу 34F65FB13C592075B18B8499C3CD6C42787EBC9D слово «твои». Получилось это:

Добавляем любую информацию и получаем новый хэш.

реклама

Есть блок, который содержит в себе одной слово «привет» – это 1 хэш. Добавляем другие хэши, то есть выполняем транзакции. Каждые изменения в блоке – это новый хэш, который содержит в себе информацию еще других хэшей, то есть предыдущих действий, совершенных в блоке. Эта информация никогда и никуда не девается. 

Для того, чтобы понять, как появляется новый блок, попробуем представить следующее. Хэши представляют из себя набор кодов, содержащих в себе информацию. С каждым добавлением этот набор кодов меняет свою структуру, усложняется. Представим это как уравнение. Каждый блок содержит цепочку уравнений. У нас есть блок, в котором есть хэш. Проводим транзакции и хэш растет. От этого блок становится сложнее. Майнер его майнит, и появляется новый блок.

Каждые новые блоки сейчас в сети Bitcoin появляются раз в 10 минут, когда в самом начале, когда Bitcoin только появился, скорость появления новых блоков могла быть и 17 минут, и 30 минут. Всё зависит от мощности, которая расшифровывает эти уравнения.

Майнеры – это владельцы сложных вычислительных машин. Это может быть как ASIC, так и ферма на видеокартах. Все это представляет из себя машину с огромной вычислительной мощностью, которая расшифровывает непосредственно эти уравнения и проверяет всю цепочку сети блокчейна для того, чтобы добыть новый блок.

За нахождение новых блоков майнеры получают вознаграждение. За майнинг в одиночку все вознаграждение начисляется 1 человеку. Если же майнинг происходит в пуле, то вознаграждение начисляется пулу, а он, в свою очередь, распределяет эту награду пропорционально полезности их мощности при нахождении блока.

Появляется новый блок, который содержит всю информацию первого блока со всеми внесенными в него изменениями. Изменения продолжают вноситься. После этого расшифровывается новый блок, который содержит информацию предыдущих двух блоков и все изменения, произведенные за время расшифровки нового блока.

У каждого майнера находится копия всей сети блокчейн. Все они являются ее хранителями. Это дает полную децентрализацию сети. Чтобы внести изменения в первый блок (например, удалить какую-либо информацию), нужно взломать и расшифровать все предыдущие блоки, которых может быть миллион. Сделать это непосильно никому. Для взлома также придется не только сломать саму сеть, но и каждого майнера, который хранит у себя копию этой сети. А сделать это невозможно.

Есть теория Атаки 51%. Суть заключается в том, что тот, у кого 51% общей мощности, сможет ею манипулировать и вносить изменения в предыдущие блоки. Но это также маловероятно и скорее из разряда фантастики.

Также может возникнуть вопрос: «А что, если удалить всю сеть блокчейна?» Для этого придется отключить Интернет во всем мире, что невозможно.  

Для чего это вообще нужно? Вспомнить те же смарт-контракты. Захотели вы, допустим, приобрести себе жилище. Есть контракт, в котором будут прописаны все условия того, что вы приобретаете квартиру и переводите какую-то определенную сумму денег. Все документы записываются в сеть блокчейна. Происходит автоматический обмен. Информация по контракту остаётся подтвержденной до конца дней существования этой сети.  

Поначалу майнингом занимались просто энтузиасты, которым просто была интересна эта технология, интересно было понять, что она из себя представляет. Они в нее вникали, майнили. Сейчас же этому нашлось прямое применение, как, например, оплата товаров и услуг. Сейчас весь мир пытается это законодательно урегулировать.

Технология блокчейн будет дальше только разрастаться и набирать обороты. Как была технология Интернет, которая прочно вошла в наш мир, так и технология блокчейн прочно закрепится в нашем мире.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

майнинг майнинг бум майнинг ферма майнинг лихорадка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
1
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
7
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
33
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
34

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
55
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
19
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
27
Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка
2
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
17
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
11
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
17
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
39
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
26
Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не будет конкурировать с The Elder Scrolls 6
9
Народные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti/Super возвращается в магазины РФ – скидки доходят до 30%
39
Samsung Galaxy M32 поступил в продажу в России по цене 22 990 рублей
2
Российские фанаты показали, как мог бы выглядеть ремастер Need for Speed Underground 2
13
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
33
Видеокарты серии GeForce RTX 40 выйдут в конце 2022 года
22
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 22000.65
15
Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани
2
Обновлённый Xiaomi Redmi Note 8 представлен в России – Helio G85, MIUI 12.5 и Android 11 за 15 990р.
3
PlayerUnknown’s Battlegrounds пополнилась новым полем боя с уникальной механикой возрождений
3
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
25

Популярные статьи

Обзор новой операционной системы Windows 11
63
Устраняем проблемы электропитания, или не спешите сдавать железку по гарантии
26
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
30
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
21
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
37
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
15
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
1
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
7
Блокчейн - что это такое простым языком
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:18
Не надо путать энергоэффективность и способность отвести тепло от кристалла. Без разгона, у средних моделей, энергоэффективность у них примерно одинаковая. А вот температуры разные.
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
Александр Пономарев
19:18
по ходу крипту эту придумали производители хардов - продали лохам все многолетние запасы втридорога %)
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
Strain
19:16
скрепы.актуально.
Новая «Безмятежность», Косынка и Скрепыш: Microsoft опубликовала «ностальгические» обои для рабочего стола
BioMax
19:12
я как висту на семерку обновил так вот и пашет она без проблем до сих пор, все новое попробовал, выплюнул и не стал морочиться
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
misterYoda
19:11
Чо там 1070 может в 2к тянуть ? Контру и прочих динозавров?
Возможен новый дефицит видеокарт NVIDIA RTX 3000 и повышение цен на них из-за проблем у Samsung
Pslx Xzt
19:08
А чем ты лучше? Ты такой же, разница лишь в том, что ты с другой стороны - у тебя Савик Шустер и Дмитрий Гордон.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl уже можно предзаказать в российских магазинах
Георгий Жуков
19:05
Так основатели пирамиды и имеют наибольший профит. Техника стара как мир.
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
Spambomber_1
19:04
Дарю Куртке отсосамбу по самые его гланды. Если ему много покажется, то пусть с Лизкой поделится, уродец пездоглазый. З.Ы. Меня моя GTX-1070 вполне устраивает в режиме 2К на 34" мониторе, "лучики поно...
Возможен новый дефицит видеокарт NVIDIA RTX 3000 и повышение цен на них из-за проблем у Samsung
Евгений Городков
19:01
Мне лично вся эта суета вокруг крипты все больше нравится. 99.9% всех хомяков и мамкиных горе трейдеров надеется на манну небесную.Хотя тут большого ума не надо чтоб понять что все сливки снимут т...
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
Павел Вайсберг
19:00
Мои ностальгические обои - Красная пустыня, какой-то стремный скрин из Дальнобойщиков 2, лес из Windows Me (когда уничтожал кривыми руками XP, под рукой был диск только с Me, приходилось сидеть на ней...
Новая «Безмятежность», Косынка и Скрепыш: Microsoft опубликовала «ностальгические» обои для рабочего стола
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем