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Обзор новой операционной системы Windows 11

В этой статье я расскажу о всех важных моментах новой OC Windows 11, представленной компанией Microsoft 24 июня
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Windows с нами уже 35. Первая версия Windows 1.0x была выпущена аж 20 ноября 1985 года.

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24 июня компанией Microsoft была официально проведена презентация Windows 11.

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Хотя, кстати, незадолго до этого в интернет слили раннюю сборку новой операционной системы, установка которой была доступна каждому. На презентации операционная система сравнивалась с домом: таким же вдохновляющим, безопасным, дружелюбным, в который можно вернуться.

Новая OC выглядит современной, свежей, красивой. У нее не только обновлены иконки. Изменения дошли и до тем, элементов UI, анимаций. Операционная система стала лучше и изнутри: у нее повысились безопасность и быстрота, которая видна, например, при серфинге в сети или при распознавании лица в Windows Hello.

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В этом статье я расскажу о всех важных моментах новой OC.

Основные минусы Windows

Перед тем, как перейти к новшествам Windows 11, хотелось бы отметить основные минусы Windows. У Windows есть масса недостатков. Начнём с того, что она не умеет работать с двумя мониторами. Windows 11 этот вопрос должна решить.

Система, которая называется «Окна» до сих пор не умеет нормально работать с окнами. До сих пор нельзя нажать по окну правой кнопкой мыши, чтобы выскочила опция его закрепления, что не дает другим окнам его перекрыть. Допустим, нам нужен калькулятор. Однако мы не можем сделать так, чтобы он был поверх всех других окон.

Также OC корявая с точки зрения масштабирования. Лишь спустя несколько лет после релиза система начала нормально работать с 4K и 2К разрешением.

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До сих пор в системе не перерисовано огромное количество интерфейсов. Например, панель управления и диспетчер устройств до сих пор имеют дизайн от Windows 7.

Также в Windows 10 так и не завезли нормальных виджетов. Ранее уже была попытка внедрить их в Windows 7. Но давайте будем честны: она была так себе.

Что нового?

Общие изменения

  • Живые плитки официально были убраны.


Меню пуск без Живых плиток

 

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  • Меню Пуск вместе с поиском и списком задач теперь размещаются по центру. Теперь интерфейс больше напоминает MacOS. Если же вам нравится их старое расположение, то их можно переместить обратно влево.


Панель задач с приложениями по центру

 


  • Появились анимации. Кстати, ранее их не было.
  • Теперь у окон закругленные края. Сами окна стали замылено-прозрачными.


Закругленные края окон

 


  • Появились новые звуки, темная и светлая темы, а также новые обои.

  • Вес обновлений уменьшился на 40 процентов. Теперь они могут накатываться в фоне.
  • Разработчики затронули и энергосбережение и сделали операционную систему более отзывчивой.

Теперь более детально

Работа с окнами


Автоматизированная группировка окон


Появилась автоматизированная группировка окон. При клике на окно вам предлагаются варианты сортировки. Это без сомнений отличная функция, позволяющая упростить работу в многооконном режиме.

Работа с несколькими мониторами.

Работа с несколькими мониторами

Также они вспомнили и про работу с двумя мониторами. Отключая второй монитор, приложения больше не будут перемещаться на оставшийся монитор, как это было ранее. Раньше это было крайне неудобно, потому что рабочий стол сжимается. То, что было на рабочем столе на втором экране, перемещается на первый. Все открытые окна сжимаются на первый экран. Теперь же они будут там просто сжиматься. И, когда вы подключите экран заново, они там появятся.

Microsoft Store

Microsoft Store

 

Также в Windows 11 появилась тесная интеграция с Android приложениями, доступными в Microsoft Store, который они, кстати, переизобрели и изменили в нем дизайн. Они улучшили условия для разработчиков, что должно сделать магазин приложений более популярным.

Microsoft Teams

Microsoft отказывается от Skype. Теперь вместо него будет Microsoft Teams, который будет интегрирован в Windows 11. Это что-то вроде FaceTime от Apple, только у Windows.

Виджеты

Наконец они появились в Windows 11. Список акций, календарь, погода, заметки и всё такое. Можно, кстати, сделать для них отдельный экран виджетов.

Унификация

Windows стремится унифицировать тач и мышечный интерфейс. Система одинаковых функциональна как для тач интерфейса, так и для классического. На презентации новой OC демонстрировалась работа на Microsoft Surface (планшет от Microsoft). Там парень пользуется им как обычным ноутбуком, потом отсоединяет, и интерфейс приспособлен уже к использованию тача. Теперь он поддерживает жесты, у него экранная клавиатура, поддержка стилуса. Все системы будут в будущем унифицированы.

Системные интерфейсы

Теперь все системные приложения Microsoft перерисованы по-новому, все они в едином стиле.

Windows – игровая платформа

Microsoft нам напомнили, что OC Windows - это самая популярная игровая платформа. Теперь операционная система поднимет уровень графики.

В Windows 11 добавили поддержку Auto HDR, которая ранее была реализована в консолях. Разница в изображении между стандартным и динамическим диапазоном на самом деле впечатляет. Во многих уже выпущенных играх появится поддержка Auto HDR. Причем для этого ни разработчики, ни игроки ничего делать не должны, технология будет работать сама.

Следующее – это скорость. Добавили DirectStorage. Это api-интерфейс, который позволяет загружать игры гораздо быстрее. Новый интерфейс позволяет сразу же в графический процессор отправлять много сжатых файлов без участия центрального процессора. Всё это влияет на скорость загрузки игр. Эта технология есть в Xbox, теперь она будет в и Windows 11.

Во-первых, теперь игры на Windows 11 будут загружаться быстрее, а загрузочные экраны будут меньше. Также плюс этой технологии в том, что она дает разработчикам возможность создания все больших игровых миров. Эта технология очень сильно изменит то, как будут выглядеть новые игры. 

Во-вторых, будет меньше загрузка на центральный процессор. Всё это вместе позволит вам на слабом железе с установленным Windows 11 получить больший FPS.

Xbox Game Pass

 Также в новой операционной системе полностью интегрируют библиотеку игр Xbox Game Pass. Оформляя подписку, вам станет доступно огромное количество игры от различных разработчиков. Ряд игр обновляется ежемесячно. Интегрировали и облачный гейминг, позволяющий запускать игры с самыми большими требования на компьютерах практически любой мощности.

На этом, пожалуй, все. А как вам изменения в новой Windows?

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