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Известным инсайдером Ice Universe была опубликована информация о новом флагманском смартфоне Xiaomi Mi12, который еще не был анонсирован. Он считает, что выпуск данного гаджета может быть даже раньше, чем все ожидают.

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Свои догадки он основывает на одном факте. Все дело в компании Qualcomm, которая занимается производством мобильных процессоров. По новым данным, производитель идет с опережением графика в минимум пол месяца по разработке флагманской модели процессора. Предполагаемое название новинки - Qualcomm Snapdragon 895.

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Такими темпами компания Qualcomm будет готова отгружать процессоры уже к концу 2021 года. Компания Xiaomi, скорее всего, не станет затягивать с выпуском нового флагмана и может его анонсировать уже в декабре этого года.

Xiaomi Mi11, представленный в декабре прошлого года, был первым гаджетом, построенным на базе Snapdragon 888. Производитель навряд ли захочет отдать лидерство в этом году. В этом году ей предстоит побороться за первое место с компанией Lenovo, директором которой было обещано выпустить свое устройство с новым флагманским процессором к концу 2021 года.

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Пока точно не известно, какими характеристиками будет обладать новый аппарат от Xiaomi.