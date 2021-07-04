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Пользователи iPhone 12 не довольны рекламным роликом о водонепроницаемости

Apple опубликовала новый рекламный ролик о водонепроницаемости своих смартфонов, но пользователям это не понравилось
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Уже не раз компания Apple обвинялась в том, что вводит в заблуждение пользователей своих устройств термином «водонепроницаемый». Многие пользователи думают, что устройство способно выдерживать проливные дожди или же погружение в воду. Также компания умалчивает о нераспространении гарантии на утопленные устройства.

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Так, компанией был выпущен ролик с демонстрацией защиты от попадания влаги. В ролике мужчина приложил iPhone 12 к уху, стоя под дождем. Также на нем присутствует слоган, который говорит нам о защите от воды и брызг.

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Данный ролик подвергся критике со стороны пользователей из Китая. Они отмечают, что хоть это и выглядит эффектно, однако никак не соответствует действительности. Так, на устройство, в которое попала влага, не распространяется гарантия. Причем такое правило действует не только в компании Apple, но и также у других производителей смартфонов.

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Согласно официальному сайту Apple, у смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Mini имеется пыле- и влагозащита по стандарту IP 68. Также упомянуто и то, что защита от брызг, влаги и пыли снижается при ежедневном износе. Заряжать влажное устройство запрещено.

Таким образом, пользователям не следует испытывать защиту от влаги, даже если это демонстрируется в рекламных роликах.

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