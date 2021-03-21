Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит

Заголовок статьи - это один из самых часто задаваемых вопросов. В этой статье я простыми словами расскажу, почему вознаграждение при майнинге Эфира меняется каждый день, и почему врут все калькуляторы доходности майнинга.
[ ] для раздела Блоги
5
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Заголовок данной статьи – это вопрос, с которым больше всего обращаются в тех. поддержку майнинг-пула 2Miners, а также связанных с ним чатов. Более популярно бывает разве что только то, что расчет доходов не соответствует действительности. Однако этот вопрос относится к другой теме. В этот раз я попробую попроще рассказать вам о том, почему заработок с майнинга Эфириума постоянно изменяется и почему результаты калькулятора доходности оказываются ложными.

реклама

Какие факторы влияют на доходы при майнинге Ethereum.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Допустим, вы имеете не глючащую, не зависающую ферму для майнинга, работающую 24 часа в сутки, а ее хешрейт постоянен. Неважно, каких размеров ваша майнинговая ферма. Это может быть единичная видеокарта в вашем домашнем ПК или же огромная ферма, состоящая из множества таких видеокарт. Все эти факторы влияют одинаково.

Само собой, что я говорю о постоянно и без сбоев работающей ферме. Это значит, что если у вас возникают какие-либо сбои каждые несколько часов, то вам нужно их устранить и уже потом перейти к майнингу.

реклама

Итак, какие факторы оказывают влияние на заработок с майнинга Ethereum.

  • Сложность сети ETH. Это означает, что большая конкуренция с другими майнерами – это плохо.
  • Загруженность блокчейна Эфириума: чем чаще пользователями ETH используется сеть для того, чтобы провести сделку и перевод, тем лучше.

Разберем каждый из параметров поподробнее.

Хешрейт и сложность сети Ethereum

В сети Ethereum нахождение блоков в среднем занимает 13,2 секунды. Это значение может меняться, то есть, нахождение блоков может занимать как 1 секунду, так и 1 минуту, но в среднем это равняется 13,2 секундам. Это важнейший параметр: сеть следит за ним и удерживает его на отметке 13.2. Чем больше майнеров, тем выше ее сложность и тем сложнее она дает задачу, решение которой нужно для нахождения блока. Также это работает и в обратную сторону.

Если говорить проще, если в сети много майнеров, и блоки стали находить чаще, то сеть повышает сложность задач. Мало майнеров – сложность понижается сетью.

реклама

Так как среднее время нахождения блока постоянная, то и количество добытых блоков каждый день одинаковое. Всего в день возможно нахождение 6500 блоков. Допустим, ваш хешрейт составляет стабильные 100 МХ/с. Если хешрейт всех майнеров в сети составит 1000 МХ/с, то вам достанется 1/10 часть награды, если их хешрейт составит 10000 МХ/с, то ваше вознаграждение - 1/100 часть награды.

Чем больше в сети майнеров, тем меньше ETH вы будете добывать ежедневно.

Хорошая новость заключается в том, что хешрейт сети Ethereum уже настолько вырос, что из-за прихода новой группы майнеров, на хешрейт это влияет не так сильно. Если посмотреть на статистику роста хешрейта сети в год, то заметно увеличение в 2.5 раза. 

реклама

Пользователи сети Ethereum используют его в следующих случаях:

  • Переводы. Переводы ETH от одного человека к другому. 
  • Выполнение смарт-контрактов: криптокотиков и прочих NFT-токенов, децентрализованных финансов наподобие торговых бирж и т.д.

2 ETH – это вознаграждение, соответствующее найденному блоку, которое положено майнерам. Это базовая величина, стимулирующая людей на майнинг. Если же, например, люди в настоящий момент не проводят какие-либо манипуляции с деньгами, майнерам все равно будет начисляться вознаграждение.

У каждого пользователя сети есть желание, чтобы его перевод или взаимодействия со смарт-контрактами производились как можно быстрее. Чем чаще пользователи пользуются сетью, тем сильнее происходит увеличение комиссии за перевод или выполнение смарт-контракта. Майнеры же включают в блоки транзакции с наибольшими комиссиями, дабы получить больший заработок. Используя термин майнеры, подразумеваются прежде всего майнинг-пулы (специальный майнинг сервис, объединяющий мощности всех компьютеров в один). В одиночку майнинг Ethereum невозможен, так как для этого нужны огромные мощности.

С каждого найденного блока, а также комиссий, включенных в этот блок, майнинг-пул получает по 2 ETH. Если день не так сильно загружен, то транзакций может набежать на 1 ETH, что вдобавок к основной награде в 2 ETH равняется 3 ETH. Если день загружен, то комиссии могут достигать и до 10 ETH и более.

Так, например, блок на 24.88 ETH, из которого 2 ETH – это основная награда, а 22.88 ETH – это комиссия. Так, с одного блока майнинг-пулом 2Miners получено 24.88 ETH, которые потом распределил между майнерами. 

Почему калькулятор для майнинга врет?

Все дело в том, что такие калькуляторы просто анализируют старые данные и на основе этого показывают вам какое-либо значение. Калькулятор – это лишь инструмент, помогающий оценивать доходы с майнинга. Калькулятор не предугадывает, насколько сильно будет загружена сеть в тот или иной момент. Этого не знает никто. 

Приведу простой пример.

В сети набирают популярность криптокотики (CryptoKitties — это коллекционная блокчейн-игра, в которой люди покупают и разводят виртуальных питомцев. Часть транзакций в сети Ethereum приходится на их покупку), и все бегают и их покупают. В сети Ethereum произошло повышение комиссий. Зайдя в калькулятор, вы увидите, что ваш заработок будет равняться 4 долларам за день. На следующий их популярность упала, и вместо ваших «обещанных» 4 долларов за день вы получаете лишь 3 доллара. Работает это также и в обратном направлении.

Доходность майнинга — в долларах или ETH

Зачастую майнеры оценивают свой доход в местной валюте (доллары или рубли), в зависимости от вашего места проживания. Это резонно, так как каждый пытается заработать как можно больше именно в местной валюте.

Однако у них зачастую возникает вопрос: «Из-за чего упали доходы с майнинга?». Все дело в курсе самого Эфириума. Если у вас вдруг упал доход в местной валюте, прежде всего ищите проблему не в своей вычислительной технике или в майнинг-пуле, а в самом курсе. Может быть такая ситуация, что Эфириум подешевел. Поэтому нужно прежде всего смотреть текущий курс Эфириума в ETH.

Почему увеличился доход майнинга Ethereum?

Если вы задаетесь подобным вопросом, то перечитайте еще раз как следует данную статью. Вы с легкостью обнаружите именно тот фактор, который повлиял на рост дохода. Нужно обращать внимание на загруженность и сложность сети. Также стоит посмотреть на текущий курс  Эфириума в ETH.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

майнинг ethereum майнинг бум майнинг ферма майнинг эфира майнинг фермы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 104
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
69
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
74
PlayStation 4 взломали: все актуальные AAA тайтлы можно установить бесплатно
39
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
3
24 смартфона Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
6
Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
51
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
30
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
12
Sony раздаст десять бесплатных игр, включая Horizon Zero Dawn
+
Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
13
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
17
Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%
+
Ubisoft проводит в своём магазине распродажу игр со скидками до 85 %
4
Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
7
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
62
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
49
Лучшие игры Rockstar, в том числе и GTA 5 с Max Payne, доступны со скидками до -70% в Steam
+
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел в РФ – NFC, игровой процессор и 64 Мп камера со скидкой 18%
+
Официальный сайт Intel опубликовал характеристики настольного процессора Core i5-10505
9
Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
40

Популярные статьи

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
27
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
9
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5

Сейчас обсуждают

Александр Владимирович Лапко Лапа
08:54
Не врите. Asus ROG Phone 3 лучше. Хотя уже Вышел рог фон 5. Ну что поделать.
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
Александр Владимирович Лапко Лапа
08:53
У меня Asus ROG Phone 3. И у меня всё летает. И мне похуй на ваш сиоми гавно томи
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
terenty79
08:51
сдается мне , что под видом этих видеокарт для вывода изображения, интуль сплавляет бракованные ноутбучные процы, у которых по какой то причине процессорные ядра отключили, а встройку оставили. Отсюда...
Поддержка первой дискретной видеокарты с архитектурой Intel Xe от ASUS заявлена только для двух плат
Karely Coleman
08:50
что ты несешь?
Процессоры Intel Alder Lake увеличат однопоточную производительность на 20%
Roditch
08:50
Может имеется ввиду DVI-D Single Link | Dual Link.
Поддержка первой дискретной видеокарты с архитектурой Intel Xe от ASUS заявлена только для двух плат
omoikane
08:48
динамическое разрешение так же повышает фпс и так же мылит картинку :D Лол, магия.... Вы видно с компьютером на ВЫ
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
Karely Coleman
08:48
ты даже не представляешь насколько ты донный. С тем же успехом я могу спросить как к тебе обращаются друзья, как ахахах? Да и судя по фотке, если опять же, врубить штирлица из анекдотов, как это делае...
Россиянин, пытавшийся взломать Tesla, признал себя виновным
redneck_prm
08:47
я кинул три теста от разных людей в которых один результат
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
Renegade1979
08:46
Зигометы, особенно краснопузые, в нашей стране запрещены с 2015, но в те времена они еще не были запрещены, а вот транспаранты "Одесса - сруцгэ город" это состав преступления. Ст. 110 ч.1, три роки по...
Россиянин, пытавшийся взломать Tesla, признал себя виновным
omoikane
08:46
посмотри на консоли) 8400 эо уже разве что топовые ддр5 под закат будут.
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем