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Заголовок данной статьи – это вопрос, с которым больше всего обращаются в тех. поддержку майнинг-пула 2Miners, а также связанных с ним чатов. Более популярно бывает разве что только то, что расчет доходов не соответствует действительности. Однако этот вопрос относится к другой теме. В этот раз я попробую попроще рассказать вам о том, почему заработок с майнинга Эфириума постоянно изменяется и почему результаты калькулятора доходности оказываются ложными.

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Какие факторы влияют на доходы при майнинге Ethereum.

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Допустим, вы имеете не глючащую, не зависающую ферму для майнинга, работающую 24 часа в сутки, а ее хешрейт постоянен. Неважно, каких размеров ваша майнинговая ферма. Это может быть единичная видеокарта в вашем домашнем ПК или же огромная ферма, состоящая из множества таких видеокарт. Все эти факторы влияют одинаково.

Само собой, что я говорю о постоянно и без сбоев работающей ферме. Это значит, что если у вас возникают какие-либо сбои каждые несколько часов, то вам нужно их устранить и уже потом перейти к майнингу.

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Итак, какие факторы оказывают влияние на заработок с майнинга Ethereum.

Сложность сети ETH. Это означает, что большая конкуренция с другими майнерами – это плохо.

Это означает, что большая конкуренция с другими майнерами – это плохо. Загруженность блокчейна Эфириума: чем чаще пользователями ETH используется сеть для того, чтобы провести сделку и перевод, тем лучше.

Разберем каждый из параметров поподробнее.

Хешрейт и сложность сети Ethereum

В сети Ethereum нахождение блоков в среднем занимает 13,2 секунды. Это значение может меняться, то есть, нахождение блоков может занимать как 1 секунду, так и 1 минуту, но в среднем это равняется 13,2 секундам. Это важнейший параметр: сеть следит за ним и удерживает его на отметке 13.2. Чем больше майнеров, тем выше ее сложность и тем сложнее она дает задачу, решение которой нужно для нахождения блока. Также это работает и в обратную сторону.

Если говорить проще, если в сети много майнеров, и блоки стали находить чаще, то сеть повышает сложность задач. Мало майнеров – сложность понижается сетью.

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Так как среднее время нахождения блока постоянная, то и количество добытых блоков каждый день одинаковое. Всего в день возможно нахождение 6500 блоков. Допустим, ваш хешрейт составляет стабильные 100 МХ/с. Если хешрейт всех майнеров в сети составит 1000 МХ/с, то вам достанется 1/10 часть награды, если их хешрейт составит 10000 МХ/с, то ваше вознаграждение - 1/100 часть награды.

Чем больше в сети майнеров, тем меньше ETH вы будете добывать ежедневно.

Хорошая новость заключается в том, что хешрейт сети Ethereum уже настолько вырос, что из-за прихода новой группы майнеров, на хешрейт это влияет не так сильно. Если посмотреть на статистику роста хешрейта сети в год, то заметно увеличение в 2.5 раза.

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Пользователи сети Ethereum используют его в следующих случаях:

Переводы. Переводы ETH от одного человека к другому.

Переводы ETH от одного человека к другому. Выполнение смарт-контрактов: криптокотиков и прочих NFT-токенов, децентрализованных финансов наподобие торговых бирж и т.д.

2 ETH – это вознаграждение, соответствующее найденному блоку, которое положено майнерам. Это базовая величина, стимулирующая людей на майнинг. Если же, например, люди в настоящий момент не проводят какие-либо манипуляции с деньгами, майнерам все равно будет начисляться вознаграждение.

У каждого пользователя сети есть желание, чтобы его перевод или взаимодействия со смарт-контрактами производились как можно быстрее. Чем чаще пользователи пользуются сетью, тем сильнее происходит увеличение комиссии за перевод или выполнение смарт-контракта. Майнеры же включают в блоки транзакции с наибольшими комиссиями, дабы получить больший заработок. Используя термин майнеры, подразумеваются прежде всего майнинг-пулы (специальный майнинг сервис, объединяющий мощности всех компьютеров в один). В одиночку майнинг Ethereum невозможен, так как для этого нужны огромные мощности.

С каждого найденного блока, а также комиссий, включенных в этот блок, майнинг-пул получает по 2 ETH. Если день не так сильно загружен, то транзакций может набежать на 1 ETH, что вдобавок к основной награде в 2 ETH равняется 3 ETH. Если день загружен, то комиссии могут достигать и до 10 ETH и более.

Так, например, блок на 24.88 ETH, из которого 2 ETH – это основная награда, а 22.88 ETH – это комиссия. Так, с одного блока майнинг-пулом 2Miners получено 24.88 ETH, которые потом распределил между майнерами.

Почему калькулятор для майнинга врет?

Все дело в том, что такие калькуляторы просто анализируют старые данные и на основе этого показывают вам какое-либо значение. Калькулятор – это лишь инструмент, помогающий оценивать доходы с майнинга. Калькулятор не предугадывает, насколько сильно будет загружена сеть в тот или иной момент. Этого не знает никто.

Приведу простой пример.

В сети набирают популярность криптокотики (CryptoKitties — это коллекционная блокчейн-игра, в которой люди покупают и разводят виртуальных питомцев. Часть транзакций в сети Ethereum приходится на их покупку), и все бегают и их покупают. В сети Ethereum произошло повышение комиссий. Зайдя в калькулятор, вы увидите, что ваш заработок будет равняться 4 долларам за день. На следующий их популярность упала, и вместо ваших «обещанных» 4 долларов за день вы получаете лишь 3 доллара. Работает это также и в обратном направлении.

Доходность майнинга — в долларах или ETH

Зачастую майнеры оценивают свой доход в местной валюте (доллары или рубли), в зависимости от вашего места проживания. Это резонно, так как каждый пытается заработать как можно больше именно в местной валюте.

Однако у них зачастую возникает вопрос: «Из-за чего упали доходы с майнинга?». Все дело в курсе самого Эфириума. Если у вас вдруг упал доход в местной валюте, прежде всего ищите проблему не в своей вычислительной технике или в майнинг-пуле, а в самом курсе. Может быть такая ситуация, что Эфириум подешевел. Поэтому нужно прежде всего смотреть текущий курс Эфириума в ETH.

Почему увеличился доход майнинга Ethereum?

Если вы задаетесь подобным вопросом, то перечитайте еще раз как следует данную статью. Вы с легкостью обнаружите именно тот фактор, который повлиял на рост дохода. Нужно обращать внимание на загруженность и сложность сети. Также стоит посмотреть на текущий курс Эфириума в ETH.