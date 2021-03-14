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Компания NVIDIA решила продолжить ограничивать в производительности видеокарты серии RTX 3000 при использовании их для майнинга Ethereum.

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Под криптовалютные фермы майнеры скупают все игровые видеокарты NVIDIA. Сколько еще продлится дефицит – не известно, но он однозначно сохранится еще долгие месяцы. Для решения этой проблемы компания решила прибегнуть к ограничению производительности в майнинге криптовалюты.

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К такому решению компания пришла из-за большого спроса на них со стороны майнеров. Подобное произошло уже с недавно выпущенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гб. Производитель установил ограничитель производительности майнинга на 50%. Это комплексное решение, основанное на программном обеспечении, драйверах и прошивке, которое не дает обойти ограничитель.

Теперь сообщается, что, помимо GeForce RTX 3060, компания ограничит производительность и у будущей новинки - видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Можно предположить, что технология ограничения коснется и еще неанонсированной GeForce RTX 3070 Ti.

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Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti должна будет представлена в апреле этого года, однако NVIDIA уже не раз переносила сроки выпуска, поэтому точной даты нет.