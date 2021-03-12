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Известному зарубежному блогеру под ником WULFF DEN в качестве эксперимента удалось запустить на старенькой консоли GameBoy Advance 2001 года фильм «Довод» Кристофера Нолана, вышедший на экраны в 2020 году.

Для этого он сжал видеофайл до разрешения 192×128 пикселей, а также ускорил на треть, чтобы укоротить его. Однако и этого было мало: фильм пришлось разделить на 5 частей, каждую их которых он записал на отдельный картридж. Части видеоролика блогер с помощью онлайн-конвертера перевёл из MP4 в тот медиаконтейнер, который поддерживает Game Boy Advance, — AVI. Затем с помощью программы Medio он установил частоту кадров 6 fps. Для записи он использовал карт-ридер GBxCart RW, чтобы перенести «Довод» с диска на картриджи.

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Эксперимент оказался удачным: фильм действительно запустился, хотя и потерял качество изображения и звука. Из-за этого чаще всего сложно понять, что происходит на экране. Блогер отметил, что фильм можно быстро перематывать назад и вперед, однако есть одна проблема: перемотка более чем на 2 секунды приводит к поломке всей записи.

Кстати, на GameBoy Advance официально уже выходили короткометражные мультфильмы, например, Губка Боб или Покемоны, записанные на картриджи.