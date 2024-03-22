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Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку

62-летний мужчина из Массачусетса с отказавшими почками стал первым живым пациентом, получившим генетически измененную почку от свиньи
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Впервые в мире хирурги из Бостона пересадили генетически измененную почку свиньи 62-летнему мужчине. Эта процедура является шагом к обеспечению более доступных органов для пациентов, которые отчаянно нуждаются в трансплантации.

Четырехчасовая операция была проведена 16 марта в больнице общего профиля Массачусетса. Вскоре после того, как почка была помещена в тело пациента, она начала вырабатывать мочу — признак того, что она функционирует должным образом. Тацуо Каваи, один из принимавших участие в операции хирургов, рассказал, что операционная взорвалась аплодисментами. «Это была действительно самая красивая почка, которую я когда-либо видел», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

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По словам его медицинской команды, пациент Ричард Слейман из Уэймута, штат Массачусетс, хорошо выздоравливает и, как ожидается, скоро будет выписан.

Эта операция знаменует собой последнее достижение в области ксенотрансплантации – использования органов животных у людей – которую ученые пытались реализовать на протяжении десятилетий из-за нехватки подходящих человеческих донорских органов. Только в Соединенных Штатах более 100 000 человек стоят в очереди на трансплантацию, и 17 человек умирают каждый день в ожидании органа. Почки – наиболее часто нуждающийся в помощи орган.

Но существует большое препятствие для трансплантации органов свиньи в тело человека. «Если бы это было легко, мы бы уже сделали это, но это не так», - сказал Джорен Мэдсен, директор Центра трансплантологии Массачусетской больницы общего профиля, во время брифинга в четверг. «Иммунная система человека невероятно бурно реагирует на орган свиньи».

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Исследователи обратились к технологии редактирования генов, чтобы уменьшить вероятность отторжения. Новая почка Слеймана была получена от свиньи-донора, выведенной компанией eGenesis из Кембриджа, штат Массачусетс. Ученые компании использовали Crispr для внесения 69 генетических изменений в свинью, включая удаление вредных генов свиньи и добавление определенных человеческих генов. Они также использовали Crispr для инактивации врожденных вирусов, обнаруженных в геноме свиньи, которые гипотетически могли заразить человека-реципиента.

Ученые также изучают возможности использования генно-отредактированных свиных сердец у людей. На данный момент две такие трансплантации были проведены пациентам, которые были слишком больны, чтобы иметь право на донорское сердце человека. В обоих случаях пациенты жили менее двух месяцев.

Майк Кертис, генеральный директор eGenesis, говорит, что трансплантация почки, произошедшая на прошлых выходных, отличается по нескольким ключевым моментам. «Здесь мы имеем дело с относительно здоровым пациентом, который был кандидатом на трансплантацию почки человека и только из-за текущего распределения никогда не собирался ее получить. Он собирался провести остаток своей жизни на диализе», — сказал Кертис в интервью WIRED.

Слейман получил свою первую трансплантацию почки в 2018 году от донора-человека. Донорская почка изначально функционировала хорошо, но после многих лет жизни с диабетом у Слеймана началась почечная недостаточность. Диабет является основной причиной заболеваний почек, которые в конечном итоге могут привести к почечной недостаточности.

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У него не было другого выбора, кроме как пойти на диализ — лечение, которое удаляет лишнюю жидкость и отходы из крови человека. Но диализ вызвал осложнения: его кровеносные сосуды свертывались и разрушались. Слейман регулярно попадал в больницу и перенес десятки процедур, пытаясь решить проблему.

«Медленно, но верно я стал свидетелем того, как мой пациент все больше впадал в уныние и депрессию из-за ситуации с диализом», – сказал в четверг Уинфред Уильямс, специалист по почкам и член медицинской бригады Слеймана.

Наконец, Уильямс предложил пересадку почки свиньи. Слейман согласился. «Я видел в этом не только способ помочь себе, но и способ дать надежду тысячам людей, которым нужна трансплантация, чтобы выжить», — сказал Слейман в заявлении, опубликованном Массачусетской больницей общего профиля.

Процедура проводилась в соответствии с принципом «сострадательного использования» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который позволяет пациенту с опасным для жизни состоянием получить доступ к экспериментальному лечению, когда других вариантов не существует. Слейману также вводят новые иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение органа. Его медицинская команда в настоящее время контролирует функцию почек с помощью ультразвука.

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Команда из Массачусетса считает, что идеальным кандидатом на трансплантацию свиной почки будет пациент, которому была одобрена обычная трансплантация почки человека, но которому приходится долго ждать донора.

Трансплантация свиной почки последовала за процедурой, проведенной в январе, в ходе которой хирурги Пенсильванского университета успешно прикрепили генно-отредактированную свиную печень к человеку со смертью мозга и обнаружили, что этот орган нормально функционировал в течение 72 часов. Печень, также полученная от eGenesis, содержала те же 69 изменений, что и почка Слеймана.

Печень является более сложным органом из-за множества функций, которые она выполняет, поэтому исследователи не считают, что свиная печень пока готова к использованию вместо человеческой. Вместо этого их можно было бы использовать вне тела и подключать к пациентам, ожидающим пересадки человеческого органа, или к тем, кто нуждается во временной поддержке, пока их собственная печень восстанавливается.

Исследователи работают над трансплантацией человеку модифицированной почки свиньи. В прошлом году компания eGenesis сообщила, что почка одной из отредактированных свиней функционировала у обезьяны более двух лет. А ученые из Нью-Йоркского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме трансплантировали свиные почки с отредактированными генами пациентам со смертью мозга, чтобы наблюдать, насколько хорошо функционируют органы.

Джейми Локк, хирург по трансплантации брюшной полости из Университета Алабамы в Бирмингеме, который руководил некоторыми из этих экспериментов, был очень рад услышать о трансплантации почки в Бостоне. «Это замечательная новость, и приятно видеть, что она появилась в клинике», — сказала она в интервью WIRED.

Локк говорит, что недавняя волна экспериментов по ксенотрансплантации показывает, что идея использования органов свиньи в организме человека набирает обороты и никуда не денется. «Я думаю, что у этого метода действительно есть сила, и он произведет настоящую революцию в этой области и, надеюсь, предоставит органы всем нуждающимся», — говорит она.

Команда Локка также планирует провести трансплантацию почек от свиньи человеку. Она сказала, что имеет в виду несколько пациентов для проведения этой процедуры и просто ждет, пока FDA даст зеленый свет. 

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