Американские СМИ сообщили во вторник, что Apple отказалась от своих амбиций по производству электромобиля, положив конец трудному десятилетнему проекту. По сообщению Bloomberg, производитель iPhone задействовал около 2000 сотрудников в своей секретной программе разработки автомобилей, но столкнулся с растущей конкуренцией в секторе электромобилей (EV).

По сообщениям СМИ, целью «Проекта Титан», начиная примерно с 2014 года, была разработка полностью автономного автомобиля.

Решение о закрытии автомобильного проекта было объявлено во вторник, сообщили Bloomberg и The New York Times со ссылкой на неназванные источники. Сообщается, что Apple инвестировала в проект миллиарды долларов. Технический гигант не ответил на запросы AFP о комментариях.

Apple никогда публично не раскрывала свои планы по созданию электромобилей, несмотря на постоянные утечки информации в СМИ на протяжении многих лет.

В 2022 году специализированный сайт The Information опубликовал отчет с подробным описанием проблем, с которыми столкнулся проект, включая уход нескольких руководителей из-за отсутствия поддержки со стороны руководства.

В последние месяцы несколько американских автопроизводителей приостановили выпуск электромобилей, поскольку спрос замедлился. Производители беспилотных автомобилей Cruise и Waymo, принадлежащие материнской компании Google Alphabet, также изо всех сил пытались расширить свою продукцию за пределы Сан-Франциско.

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Tesla Илона Маска, один из лидеров отрасли электромобилей, также предупредила о замедлении роста в 2024 году.

В сообщении на X Маск ответил на новость о закрытии Apple своего автомобильного проекта смайликами, показывающими приветствие и сигарету.

Apple переведет многих сотрудников из подразделения по проектированию автомобиля в проекты генеративного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg.

«С одной стороны, это скромное разочарование, поскольку внутри (штаб-квартиры Apple)... с примерно 2000 сотрудниками, участвующими в этой инициативе, было мнение, что Apple Car все еще находится на горизонте в среднесрочной перспективе», – сказал Дэн Айвз из Wedbush в аналитическом интервью.

Но, с другой стороны, по его словам, «внимание внутри Apple усиливается и реализует широкую стратегию искусственного интеллекта в экосистеме Apple, поскольку, похоже, подавляющее большинство этих инженеров и разработчиков теперь сосредоточат свои усилия на искусственном интеллекте».

Генеративный ИИ, ставший популярным благодаря успеху ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft, позволяет создавать текст, изображения, звук и другие выходные данные, просто отправив ему текстовый запрос.

Крупнейшие технологические компании по всему миру, включая Google, Microsoft, Amazon и другие активно занимаются разработкой и внедрением продуктов искусственного интеллекта. Но до сих пор Apple мало что могла предложить, кроме использования искусственного интеллекта в редактировании фотографий.