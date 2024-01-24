Производительность новых процессоров немного отстает от моделей Ryzen 7000

Появились результаты Geekbench 6 для будущих APU AMD Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, которые показали производительность чуть ниже, чем у Ryzen 7000, не относящихся к X-моделям. Это во многом соответствует ожиданиям, основанным на спецификациях APU Hawk Point, которые чрезвычайно похожи на чипы Raphael, используемые в серии Ryzen 7000. Как всегда в случае с неофициальными тестами, относитесь к данным с долей скептицизма, пока их не удастся проверить.

Серия Ryzen 8000G основана на чипах Phoenix и Phoenix 2, которые дебютировали в серии Ryzen 7040. Топовые модели 8700G и 8600G оснащены более быстрым NPU, чем гибридные процессоры Hawk Point серии 8040. По сравнению с процессорами Raphael, оснащенными чиплетами, которые используются в настольных процессорах Ryzen 7000 и высокопроизводительных процессорах Ryzen 7045 для ноутбуков, серия 8000G, как правило, немного отстает по частоте и имеет половину кэша L3 на ядро.

реклама

Ниже сравнение просочившихся результатов тестов и с официальными оценками Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600, которые очень похожи на 8700G и 8600G соответственно.

По сравнению со своими аналогами из серии Ryzen 7000, 8700G и 8600G лишь немного отстают как в одноядерных, так и в многоядерных результатах. Большая часть этой разницы в производительности, вероятно, связана с частотой, поскольку Geekbench не так чувствителен к кэшу, который значительно меньше на APU 8000G. Этот меньший размер кэша, вероятно, повлияет на производительность в играх, а это означает, что даже 8700G может с трудом достичь сверхвысокой частоты кадров в районе 100 или более.

APU Ryzen 8000G также не поддерживают PCIe 5.0, что означает невозможность запуска твердотельных накопителей PCIe 5.0 текущего поколения на полной скорости. Вместо этого они будут работать на скорости PCIe 4.0, которая ограничена примерно 8 ГБ/с.

Однако у APU 8000G есть две особенности, которые определенно могут компенсировать немного более низкую производительность процессора и отсутствие PCIe 5.0. Интегрированная графика Radeon 700M в APU серии 8000G намного быстрее, чем та, которая используется в процессорах Ryzen 7000. Даже относительно небольшая Radeon 740M в младшем Ryzen 3 8300G должна опередить iGPU в любом настольном чипе Ryzen 7000.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, более дорогие модели 8700G и 8600G оснащены нейронным процессором Ryzen AI, который ускоряет рабочие нагрузки искусственного интеллекта. Эта функция, вероятно, понравится не такому большому числу людей, как интегрированная графика, но тем не менее наблюдается растущая тенденция в области искусственного интеллекта, что стало очевидным на недавней выставке CES. Нейронный процессор искусственного интеллекта сделает 8700G и 8600G более дешевыми способами создания настольных компьютеров с поддержкой вычислений искусственного интеллекта.