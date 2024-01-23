Спустя шесть месяцев после участия и победы в гонке за самый быстрый потребительский 3D-принтер Creality возвращается с обновленным флагманом. Новый K1C улучшает принтер Core XY благодаря превосходному хотэнду, усовершенствованной системе экструзии и добавленной камере с искусственным интеллектом.

K1C поступит в продажу 25 января по стартовой цене 559 долларов. Клиенты могут получить скидку 5 % при раннем бронировании 24 января. Это полностью закрытый 3D-принтер Core XY с рабочим объемом 220 x 220 x 250 мм и максимальной скоростью печати 600 мм/с.

Линейка K1 стала ответом Creality на прорыв Bambu Lab на рынке 3D-печати в 2022 году, который представил потребителям более быстрые и надежные устройства, не требующие минимальной настройки. Буква C в K1C означает «Углерод».

Во время выставки CES 2024 Creality предоставила возможность взглянуть на новинку. Способность принтера работать с нитями из углеродного волокна обусловлена соплом с наконечником из закаленной стали. PETG и PLA, наполненные углеродным волокном, обладают высокой механической прочностью и стабильностью размеров и широко используются в промышленной печати.

ОС Creality, основанная на Klipper, обеспечивает расширенные функции, такие как линейное продвижение, и позволяет любому настраивать ее. Машины также могут обмениваться данными через локальную сеть и передавать файлы с помощью USB-накопителя для тех, кто хочет избежать облачной печати.

K1C имеет цельнометаллический комплект экструдера и новое сопло со встроенным терморазрывом. Насадка является явной отсылкой к революционной насадке Revo от E3D и цельной насадке MK4 от Prusa. Все три насадки обещают предотвратить уход тепла и неприятные утечки, при этом их можно легко заменить без инструментов.

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Как и K1, K1C будет поставляться предварительно собранным и готовым к работе по принципу «подключи и работай». Его автоматическое выравнивание включает в себя возможность установить собственную высоту по оси Z для идеального первого слоя, а автокалибровка выполнит всю настройку. K1C также будет стандартно поставляться с камерой A1, которая будет отслеживать ошибки и обеспечивать мониторинг в реальном времени и замедленную съемку.

Creality рассматривает жалобы на то, что K1 и K1 Max имеют исключительно громкие вентиляторы во время высокоскоростной печати. Чтобы противостоять этому, K1C будет иметь «бесшумный режим», который снизит уровень шума до отметки менее 45 дБ, что сделает его тише, чем Ender 3 с традиционными вентиляторами. K1C также будет иметь встроенный угольный фильтр, аналогичный K1 Max.

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Используя свой потенциал, K1C был отмечен многими как лучший 3D-принтер выставки CES.