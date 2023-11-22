За последние несколько лет правительства разных стран выделили сотни миллиардов долларов на развитие мощностей по производству аккумуляторов для электромобилей (EV) и цепочек поставок.

Электромобили значительно превосходят традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания с точки зрения сокращения прямых выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, а также с точки зрения энергоэффективности.

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Автомобильный транспорт производит 14% мировых выбросов парниковых газов. Таким образом, широкое внедрение электромобилей широко воспринимается как важный компонент эффективных планов декарбонизации.

Однако, если рассматривать его на протяжении всего жизненного цикла, электрификация транспорта поднимает более широкие проблемы устойчивого развития, такие как:

Необходимость увеличения поставок электроэнергии для удовлетворения дополнительного спроса, возникающего в результате широкого внедрения электромобилей; Влияние и риски, связанные с материалами и цепочками поставок, необходимыми для производства электромобилей, особенно с добычей полезных ископаемых для производства аккумуляторов; Управление и утилизация аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком эксплуатации, которые представляют собой сложные изделия, которые могут содержать материалы, классифицируемые как токсичные в соответствии с законодательствами разных стран.

Первый вопрос сложен и важен. Его изучают посредством исследований правительства, коммунальные предприятия, неправительственные организации и академическое сообщество. Однако второму и третьему вопросам уделяется гораздо меньше внимания.

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Государства активно поддерживают разработку критически важных минеральных ресурсов для производства аккумуляторов для электромобилей. Но было мало действий или дискуссий о том, что произойдет, когда аккумуляторы электромобилей достигнут конца срока службы.

Это необходимо изменить. Области риска и возможностей необходимо определить на раннем этапе и создать механизмы для решения этих проблем до того, как они станут серьезными проблемами. Подход, принятый в Европе, мог бы стать образцом для этого.

Значимость аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком службы будет расти, поскольку ожидается, что в течение следующего десятилетия продажи электромобилей резко увеличатся до десятков миллионов в год. Каждая новая продажа электромобиля в конечном итоге приводит к тому, что у аккумулятора заканчивается срок службы, и его необходимо будет утилизировать.

Помимо необходимости предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от их утилизации есть и другие положительные моменты. Так, материалы, извлеченные из батарей с истекшим сроком службы, могут существенно снизить потребность в добыче новых критически важных материалов. Они также могли бы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, здоровье и общество, связанное с этой добывающей деятельностью.

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Также растет интерес к тому, что аккумуляторы электромобилей могут получить «вторую жизнь» в электросетях, поддерживая интеграцию возобновляемых источников энергии и обеспечивая аварийное резервное питание.

В контексте этих вопросов в исследовании, опубликованном в октябре инициативой по устойчивой энергетике Йоркского университета, изучалась разработка политики и нормативных режимов для обращения с отработанными аккумуляторами электромобилей после потребления в Канаде, США и Европейском Союзе.

Ключевой вывод заключается в том, что нормативно-правовой базы для контроля за аккумуляторами с истекшим сроком эксплуатации практически не существует. Однако Канада, к примеру, потенциально движется в направлении создания предварительных регулирующих структур.

Публично доступная информация о фактической судьбе аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком эксплуатации крайне ограничена.

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Есть распространенное мнение, что аккумуляторы для электромобилей с истекшим сроком достаточно ценны для компаний, занимающихся производством и переработкой, что должно предотвратить их попадание на свалки. Однако в отсутствие каких-либо требований прозрачности в отношении скорости переработки и отслеживания судьбы батарей с истекшим сроком службы обосновать это утверждение невозможно.

В отличие от ситуации в Северной Америке, аккумуляторы для электромобилей с истекшим сроком эксплуатации с 2006 года регулируются в соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС). В июне 2023 года ЕС также принял обновленную нормативную базу, которая будет обязательной для всех государств-членов.

Регулирование ЕС основано на принципе расширенной ответственности производителя. Производители обязаны разработать планы по восстановлению и переработке аккумуляторов с истекшим сроком службы, которые они производят или поставляют на рынок.

Постановление также устанавливает системы отслеживания судьбы аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком службы, включая «паспорта аккумуляторов», и движется в направлении требования минимального уровня переработанных материалов для новых аккумуляторов.

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Отсутствие внимания к этим вопросам, в то время как правительства инвестируют миллиарды в развитие цепочек поставок аккумуляторов и производственных мощностей, подчеркивает необходимость решения вопроса последствий жизненного цикла батарей.