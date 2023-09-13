Ожидается, что Phantom Liberty будет загружать 8-ядерный ЦП на 90%

Разработчик Cyberpunk 2077 Филип Пьерщиньски сообщил в X (Twitter), что предстоящее DLC Phantom Liberty для игры будет чрезвычайно требовательно к системному оборудованию, особенно к процессорам. Требования к процессору настолько высоки, что Пьерщиньский предупреждает геймеров проверять состояние системы охлаждения процессора, чтобы выявить любые потенциальные проблемы.

Он рекомендует запустить Cinebench, чтобы убедиться, что охлаждение достаточно для поддержания температуры процессора под контролем при длительных нагрузках. Пьерщиньский говорит, что новое дополнение будет в среднем загружать ЦП на 90% на 8-ядерном чипе, что по сути представляет собой стресс-тест ЦП. Охлаждение также будет затруднено из-за более высоких температур окружающей среды, создаваемых любой видеокартой, которая может отдавать тепло внутрь корпуса.

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Пьерщиньски не раскрывает, почему новый пакет расширения настолько требователен к процессору. Но если судить по предыдущим обновлениям Cyberpunk 2077, то это, вероятно, связано с комбинацией трассировки лучей (то есть генерации деревьев BVH) в сочетании со всеми толпами NPC. Последним крупным графическим обновлением, появившимся в Cyberpunk 2077, стал игровой режим RT Overdrive, который радикально улучшил визуальную точность игры, заменив весь рендеринг «трассировкой пути». Как и следовало ожидать, RT Overdrive существенно более требователен к системному оборудованию и требует высокого уровня масштабирования (4X) плюс, возможно, DLSS 3 Frame Generation для достижения 60 кадров в секунду или более на графических процессорах RTX 40-й серии.

Трассировка лучей чрезвычайно требовательна не только к графическому процессору, но и к процессору, о чем легко забыть. Большая часть работы по первоначальной настройке трассировки лучей графического процессора в настоящее время выполняется на ЦП, в частности, создание структуры иерархии ограничивающего объема (BVH), которая помогает оптимизировать вычисления пересечения лучей и треугольников. Чем сложнее игровой мир с точки зрения геометрии, тем более интенсивной может стать генерация BVH. Тем не менее, мы не знаем наверняка, является ли трассировка лучей основной причиной предстоящих высоких требований к процессору.

Единственная дополнительная информация, которую разработчик предоставил относительно использования ЦП, связана с использованием SMT (симметричная многопоточность, или два потока на ядро) с новым пакетом расширения. Пьерщиньски сказал, что поддержка SMT будет поддерживаться изначально, без каких-либо модификаций, подтвердив, что Phantom Liberty будет поставляться с патчем, исправляющим пресловутые проблемы с использованием потоков ЦП, которые присутствуют в текущей игре, что позволит игре более эффективно использовать больше потоков ЦП.