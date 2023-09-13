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Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9

Apple также представила новый чип S9 SiP с 5,6 миллиардами транзисторов и графическим процессором, который на 30 % быстрее по сравнению с S8, для работы новых Apple Watch Series 9 и Ultra 2
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iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple получат первый широкодоступный 3-нанометровый чип — A17 Pro.

A17 Pro может похвастаться 19 миллиардами транзисторов и 6 ядрами, два из которых – высокопроизводительные (они до 10% быстрее, чем предшественники), и четырьмя высокоэффективными ядрами. 16-ядерный нейронный движок может обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду, и Apple здесь тоже может похвастаться большей скоростью. Появились также специальные механизмы для ProRes, декодер AV1 и т.д.

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Появился новый графический процессор со специальной архитектурой шейдеров, что, по словам Apple, является самым большим изменением в графических процессорах компании за всю историю. Он имеет шесть ядер и работает на 20% быстрее своего предшественника. Графический процессор позволяет выполнять затенение сетки, аппаратно-ускоренную трассировку лучей и многое другое. Трассировка лучей в четыре раза быстрее, чем у A16 Bionic. Графический процессор и нейронный движок также могут работать вместе для масштабирования.

Apple называет графический процессор большим благом для мобильных игр, выделяя разработчиков, которые продемонстрировали улучшенную графику с использованием этого чипа. Resident Evil Village и ремейк Resident Evil 4, игры, которые были доступны на консолях и ПК, выйдут на iPhone 15 Pro и Pro Max из-за мощности чипа. Apple также продемонстрировала The Division: Resurgence и Gensin Impact. Ubisoft выпустит Assassin’s Creed Mirage на iPhone в 2024 году — ранее игра была доступна только для консолей и ПК.

На A17 Pro также имеется контроллер USB 3, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с. Это говорит о том, что он будет быстрее, чем порт USB Type-C, заменяющий разъем Lightning, на не-Pro моделях. Apple предлагает пользователям использовать USB 3 через порт USB C для быстрой передачи видео на Mac или для записи непосредственно на внешнее хранилище. Он также будет поддерживать 4K60 ProRes.

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A17 Pro также оснащен сверхширокополосным чипом второго поколения Apple U2 для большей точности в функции «Локатор» или для обмена информацией о местоположении с другими людьми.

В 6,1-дюймовом iPhone 15 Pro и 6,7-дюймовом Pro Max будет использоваться титан 5-го класса вместо нержавеющей стали, что, по словам Apple, сделает эти телефоны легче, чем их предшественники. У телефона самые тонкие рамки на iPhone, что позволяет уменьшить размеры, сохранив при этом размер экрана. В моделях Pro Apple заменяет переключатель отключения звука настраиваемой кнопкой действия, которая позволит вам запускать приложения, активировать камеру, использовать ярлыки или продолжать отключать звук телефона, если вы этого предпочитаете.

iPhone 15 Pro получил новую основную камеру на 48 Мп с диафрагмой f/1,78. Теперь он может снимать в формате HEIF 48 МП с фокусным расстоянием 24 мм, 28 мм и 35 мм. iPhone 15 Pro также оснащен новым 12-мегапиксельным 3-кратным телеобъективом, а iPhone Pro Max имеет 5-кратный зум (фокусное расстояние 120 мм, диафрагма f/2,8). Сенсор, используемый в телеобъективе, в два раза больше, чем в iPhone 14 Pro. iPhone 15 Pro Max также оснащен совершенно новой трехосной оптической стабилизацией изображения с 10 000 микрорегулировок в секунду (iPhone 15 Pro имеет двухосную стабилизацию изображения). Также имеется новая сверхширокоугольная камера на 12 МП (фокусное расстояние 13 мм, диафрагма f/2,2) с улучшенным ночным режимом.

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Еще одна анонсированная функция заключается в том, что сверхширокоугольную и основную камеры можно использовать вместе для съемки 3D-видео для использования в Apple Vision Pro. Однако эта функция не появится на iPhone 15 Pro и будет доступна позднее в этом году в обновлении iOS 17. IPhone 15 Pro будет стоить 999 долларов за модель емкостью 128 ГБ — столько же, сколько и в прошлом году. Стоимость iPhone 15 Pro Max будет начинаться с 1199 долларов США за модель емкостью 256 ГБ — та же цена, что и в прошлом году для этой емкости, но без более дешевого варианта на 128 ГБ. Предварительные заказы начнутся в пятницу, а телефоны поступят в продажу 22 сентября.

iPhone 15 и 15 Plus получат A16 Bionic

iPhone 15 и iPhone 15 Plus повторяют дизайн предыдущего iPhone 14. Они доступны с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеем в розовом, желтом, зеленом, синем или черном цветах. Дисплеи теперь оснащены технологией Dynamic Island, которая впервые была представлена на iPhone 14 Pro. iPhone 15 оснащен совершенно новой системой камер, в которую добавлена новая основная камера на 48 МП с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1,6. Для этого Apple использует процессор A16 Bionic от iPhone 14 Pro, включающий два высокопроизводительных ядра, четыре эффективных ядра и 5-ядерный графический процессор. Новый сверхширокополосный чип второго поколения позволяет iPhone 15 подключаться к другим устройствам, использующим тот же чип, на больших расстояниях.

Новые iPhone первыми используют USB Type-C для передачи данных и зарядки (хотя MagSafe и Qi 2 по-прежнему доступны). USB-C также появится в AirPods Pro Gen 2, и вы сможете заряжать AirPods или Apple Watch через USB со своего iPhone. Apple также выпустит версию EarPods с USB-C. Стоимость iPhone 15 будет начинаться с 799 долларов, а iPhone 15 Plus — с 899 долларов.

Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 получат S9 SiP

Apple также представила новый чип S9 SiP с 5,6 миллиардами транзисторов и графическим процессором, который на 30 % быстрее по сравнению с S8, для работы новых Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Он также оснащен четырехъядерным нейронным движком. Чип позволяет обрабатывать больше запросов Siri непосредственно на часах. Несмотря на новый чип, Apple по-прежнему обещает 18 часов автономной работы Series 9, что остается неизменным уже много лет. Нейронные ядра используются для создания нового жеста «двойного касания», который позволяет вам соединить большой и указательный пальцы, чтобы нажать главную кнопку приложения, если ваша другая рука занята. S9 также оснащен сверхширокополосным чипом второго поколения для точного поиска, который также доступен в iPhone 15.

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Стоимость Apple Watch Series 9 начинается от 399 долларов, а Ultra 2 — от 799 долларов. Они доступны для предварительного заказа уже сегодня и поступят в продажу 22 сентября.

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