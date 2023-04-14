Он указал, что под угрозой не только авторитет Соединённых Штатов, но и их звание мировой сверхдержавы.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В ежедневной газете Великобритании «Таймс» [The Times] вышло обозрение о последствиях для США, которые могут наступить в случае поражения Украины. Её автор Джерард Бейкер описал предпосылки, которые заставят США столкнуться с серьёзными последствиями в случае победы России в зоне СВО.

реклама

Источник изображения: REUTERS

Обозреватель указал на то, что Джо Байден, который является текущим президентом США, сделал крупную ставку на помощь Украине, которую оказывает как Америка, так и НАТО. Проблема в том, что если Украина потерпит неудачу, а Россия сможет достигнуть своих целей в рамках СВО, то это сильно пошатнёт авторитет США.

По словам Бейкера, ввиду того, что предпринятые США действия не приносят заметных успехов Украине, это уже снижается значимость Соединённых Штатов как мировой сверхдержавы, а победа России лишь послужит подтверждением для этого.

Сейчас этот тезис доказывает недавний визит президента Франции в Китай, в рамках которого Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна просто следовать политике, принимаемой в США.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Более того, Бейкер считает, что из-за предпринятых США действий, после поражения Украины на её территории развернётся политическая катастрофа, и Киев столкнётся с гуманитарными проблемами.