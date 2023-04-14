В ежедневной газете Великобритании «Таймс» [The Times] вышло обозрение о последствиях для США, которые могут наступить в случае поражения Украины. Её автор Джерард Бейкер описал предпосылки, которые заставят США столкнуться с серьёзными последствиями в случае победы России в зоне СВО.
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Источник изображения: REUTERS
Обозреватель указал на то, что Джо Байден, который является текущим президентом США, сделал крупную ставку на помощь Украине, которую оказывает как Америка, так и НАТО. Проблема в том, что если Украина потерпит неудачу, а Россия сможет достигнуть своих целей в рамках СВО, то это сильно пошатнёт авторитет США.
По словам Бейкера, ввиду того, что предпринятые США действия не приносят заметных успехов Украине, это уже снижается значимость Соединённых Штатов как мировой сверхдержавы, а победа России лишь послужит подтверждением для этого.
Сейчас этот тезис доказывает недавний визит президента Франции в Китай, в рамках которого Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна просто следовать политике, принимаемой в США.
Более того, Бейкер считает, что из-за предпринятых США действий, после поражения Украины на её территории развернётся политическая катастрофа, и Киев столкнётся с гуманитарными проблемами.