Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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В США приняли решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, стоимость которого оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Такая информация была опубликована пресс-службой Пентагона, штаб-квартиры Минобороны США.

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Источник изображения: РБК

Весь пакет будет разделён на две части. Стоимость первой составит порядка 500 миллионов долларов. Первая часть будет состоять из следующих объектов военного назначения: американские реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы для американского зенитного ракетного комплекта «Пэтриот», снаряды для артиллерийских установок, танковые боеприпасы, порядка 400 гранатомётов и около 200 тысяч боеприпасов для них. Он будет выделен из запасов Пентагона в соответствии с особыми полномочиями президента США Джо Байдена.

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Оставшаяся часть, в размере 2,1 миллиарда долларов, будет предоставлена производителям военной техники и оружейных снарядов и боеприпасов. Планируется, что эти средства пойдут на приобретение систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами; радаров для наблюдения за воздушным движением; зенитных, ракетных и реактивных снарядов; переносных противотанковых комплексов «Джавелин», а также боеприпасов для миномётов.