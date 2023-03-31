Компания уже подала патент, но само решение пока не было представлено.

Недавно компания Google подала заявку на патент технологии, которая направлена на проведение тестирования программ с помощью искусственного интеллекта [ИИ]. Предполагается, что она сможет полностью заменить QA-специалистов и работать без них.

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Источник изображения: REUTERS

В какой-то мере такое развитие событий можно было ожидать, ведь на сегодняшний день инструменты на базе ИИ крайне популярны и используются как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Наиболее яркие примеры, это: чат-бот ChatGPT и генеративная художественная нейросеть Midjourney.

Вместе с патентом была составлена справка, содержание которой указывает на то, что QA-специалисты не всегда полностью справляются со своими обязанностями, из-за чего крупные проекты могут быть перенесены или выйти в релиз с ошибками в коде. Также там написано о том, что новые проекты становятся более масштабными, поэтому возрастает сложность их тестирования.

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Решением этой проблемы должен стать новый ИИ от Google. Однако, даже если данная технология и сможет работать без QA-специалистов, то её функционал, скорее всего, ограничиться поиском лишь фактических ошибок, но не логических. Например, код анимации персонажа может быть написан правильно и успешно работать, но в некоторых параметры могут стоять ошибочные значения, которые приведут к “несуразным кривляниям” персонажа. Поэтому дальнейшая судьба данного решения пока под вопросом.