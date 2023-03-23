Агентство обосновывает своё заключение тем, что данная организация продолжает функционировать на территории РФ.

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Отношение Украины к международной австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International стало намного хуже в связи с тем, что она продолжает работать на территории России. Об этом заявили в пресс-службе национального агентства Украины по предотвращению коррупции [НАПК].

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Источник изображения: Getty Images

Агентство внесло банковскую организацию в соответствующий список, в который попадают все компании, которые, по мнению Киева, “спонсируют специальную военную операцию”. Как следует из заявления пресс-службы, своей деятельностью Raiffeisen Bank International признаёт Донецкую Народную и Луганскую Народную республики государственными образованиями, поддерживаемыми Россией.

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Ранее в текущем месяце министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявлял, что банковская группа Raiffeisen должна сама принять соответствующее решение о продолжении функционирования на территории России с учётом существующих санкций. Он также отметил, что данным банком пользуются многие компании и государства на Западе для финансирования деятельности России.