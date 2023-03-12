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На текущий момент, под контролем сил России в промзоне Артёмовска находится завод по обработке металлов. Данная территория позволяет более точно контролировать перемещения ВСУ, что помогает в определении наиболее стратегически выгодных манёвров для нанесения ударов по силам противника.
Раннее в СМИ появилась информация о том, что силы России уже почти достигли административного центра Артёмовска, расстояние между ними составляет около 1,2 км. Бойцы СВО активно уничтожают укрепрайоны ВСУ, снижая контроль противника над территорией и прорываясь вглубь города. При этом, существуют некоторые мнения, которые гласят о возможном проведении боевиками Украины контрнаступления с северной части города.
Если ВСУ потеряют контроль над Артёмовском, то это окажется сильным ударом по снабжению их бойцов на территории Донбасса. Всё потому, что этот город является важным транспортным узлом. При этом силы России уже взяли под свой контроль большую часть дорог, ведущих к городу, что негативно сказывается на боеспособности противника.