США, Япония и Южная Корея планируют провести военные учения на Корейском полуострове с 13 по 23 марта. Подобная инициатива была представлена миру в 2019 году, но тогда дипломатические действия между КНДР и Южной Кореей смогли отменить данное мероприятие.
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Но в настоящее время ситуация повторяется, поэтому в КНДР сделали заявление о том, что подобными действиями США и их союзники могут пересечь “опасную черту”, сделав акцент на том, что Пхеньян обладает ядерным оружием, которое может служит для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове.
Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил, что данные “военные учения” вызывают обострение ситуации на полуострове, а потому действия США и других стран, которые планируют участвовать в данном мероприятии, являются прямой провокацией. Он также сказал, что ООН закрывает глаза на данное событие и не предпринимает никаких действий по остановке развернувшейся эскалации.
В России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с сообщением о том, чтобы США конструктивно отреагировали на заявления КНДР, в противном случае, события могут принять крайне опасный оборот. Поскольку Пхеньян требует лишь снижение военной активности в регионе Корейского полуострова, то Вашингтону, по сути дела, предложен крайне простой способ для выхода из данной ситуации, которая, воистину, является взрывоопасной.