На Украине может быть построен завод по производству танков, предполагается, что он сможет поддерживать производственную мощность на уровне 400 боевых бронированных машин модели «Пантера» в год.
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Обсуждения о возможной реализации проекта проводятся между Киевом и немецким концерном «Рейнметалл» [Rheinmetall], который занимается производством военной техники. При этом данный концерн является одним из наиболее крупных подобных ему компаний во всём мире.
Глава «Рейнметалл» Армин Паппергер публично заявил, что переговоры с правительством Украины выглядят многообещающими. Также он добавил, что окончательное решение может быть принято в течение следующих двух месяцев.
Ориентировочная стоимость строительства завода составляет порядка 200 миллионов евро. Учитывая, что Украине постоянно не хватает боевой техники и снаряжения для ВСУ, то и профинансировать этот проект Киев не в силах.
Если обе стороны смогут прийти к соглашению, касательно основных принципов создания завода и его управления, то, весьма вероятно, власти Украины постараются переложить денежный вопрос на плечи Запада.
Также из слов Армина Паппергера следует, что на текущий момент немецкий концерн способен передать ВСУ около 250 единиц боевой техники.