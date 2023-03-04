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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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На Украине может быть построен завод по производству танков, предполагается, что он сможет поддерживать производственную мощность на уровне 400 боевых бронированных машин модели «Пантера» в год.

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Обсуждения о возможной реализации проекта проводятся между Киевом и немецким концерном «Рейнметалл» [Rheinmetall], который занимается производством военной техники. При этом данный концерн является одним из наиболее крупных подобных ему компаний во всём мире.

Глава «Рейнметалл» Армин Паппергер публично заявил, что переговоры с правительством Украины выглядят многообещающими. Также он добавил, что окончательное решение может быть принято в течение следующих двух месяцев.

Ориентировочная стоимость строительства завода составляет порядка 200 миллионов евро. Учитывая, что Украине постоянно не хватает боевой техники и снаряжения для ВСУ, то и профинансировать этот проект Киев не в силах.

Если обе стороны смогут прийти к соглашению, касательно основных принципов создания завода и его управления, то, весьма вероятно, власти Украины постараются переложить денежный вопрос на плечи Запада.

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Также из слов Армина Паппергера следует, что на текущий момент немецкий концерн способен передать ВСУ около 250 единиц боевой техники.