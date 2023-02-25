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Введение

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Текущий год довольно наполнен различными новинками, которые ожидают свой релиз. Речь идёт не только о развлекательных программах для ПК, но и про консольные решения. Вне всяких сомнений, большая часть игровой аудитории будет занята прохождением таких ожидаемых видеоигр, как Resident Evil 4 (2023) и Suicide Squad: Kill the Justice League. Но помимо них есть и другие замечательные игры, которые многим придутся по вкусу.

Suicide Squad: Kill the Justice League

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Раз уж эта игра была упомянута выше, то и начать сей список стоит с неё. Разрабатывает игру компания, которая подарила миру серию игр Batman: Arkham. Сюжет будет разворачиваться между 4-мя злодеями, которые пытаются предотвратить инопланетное вторжение. Вот их краткое описание:

- Дэдшот – крайне меткий стрелок, наёмник со своими пацанскими понятиями и кодексом чести;

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- Капитан бумеранг – алкаш с бумерангом;

- Король акул – акула-пришелец на двух ножках;

- Харли Квинн – психотерапевт Джокера.

Трейлер

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Геймплей

Механика игры обладает гибридной составляющей, наиболее близкие по духу игры, это: серия Borderlands, серия Batman Arkham и Marvel’s Avengers. Ходят слухи, что в игре будет возможность кастомизации персонажей, а также их улучшения, путём гринда более лучшего снаряжения. В общем, в игре должны появится те игровые механики, которые позволяют крупным компаниям очень хорошо зарабатывать.

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Дата релиза: в течение 2023 года.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Resident Evil 4 (2023)

Серия игр “Обитель Зла” давно знакома игрокам, тем более мир уже увидел замечательные ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Действия новой части, которая также является ремейком, продолжают историю правительственного агента Леона Скотта Кеннеди, который был одним из главных героев во второй части серии. По сюжету герою необходимо спасти дочь президента Эшли Грэм, которая находится в руках жестокого культа, расположенного в деревне на территории Испании.

Трейлер

Геймплей





Механика игры соблюдает баланс между ужастиком и шутером, а также наполнена сложными боссами, которых будет необходимо победить, чтобы дойти до финала. Скорее всего ближе к концу игры будет необходимо сразиться с древним паразитом, которому поклоняются фанатики из враждебного герою культа. В общем, любителям атмосферных историй эта игра полюбится.

Дата релиза: 24 марта 2023.

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Baldur’s Gate 3

Врата Балдура это ролевая игра действия которой происходят в мире Dungeons & Dragons. В руках игрока окажется группа героев, которые должны остановить уничтожение других рас со стороны “свежевателей разума”. Учитывая то, что игру разрабатывает известная студия Larian Studios, из-под руки которой вышла популярная Divinity Original Sin 2, то можно ожидать возможность не только пойти против главных злодеев, но и встать на их сторону, чтобы помочь осуществить их корыстный замысел.

Трейлер



Геймплей



Основная механика игры, в целом, похожа на таковую в Divinity, но боевая система теперь слегка похожа на X-COM 2, так как ходы во время сражения передаются не между персонажами, а между сражающимися сторонами в целом. Такой подход позволит развить механики взаимодействия классов героев между собой, что позволит формировать стратегии совершенно другого уровня, нежели в Divinity.

Взаимодействовать можно не только с вражескими единицами, но и самим полем боя, создавая всевозможные препятствия на пути противников или устраивая им хитроумные ловушки. Размер отряда, который будет подвластен игроку, может одновременно включать до 4-х персонажей, что ощутимо меньше, в сравнении с предыдущими играми серии Врат Балдура.

На текущий момент игра уже доступна для ознакомления, но в рамках раннего доступа. Полноценный релиз запланирован на 31 августа 2023.

Платформы: PC.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Очередное продолжение популярной серии файтинг игр по вселенной Naruto, которая была основана в форме манги, но позже переросла в аниме и ранобе форматы. Новая игра будет совмещать в себе самые значимые моменты из истории Наруто, а также расскажет часть истории о его сыне – Боруто.

Трейлер



Геймплейного ролика пока нет, но он будет крайне схож с предыдущей частью



Список персонажей, доступных для управления, будет расширен. В него войдут не только таковые из игры Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, ростер в которой включал 124 персонажа, но и новые ниндзя, которые существуют в этой вселенной. В их числе окажутся такие мастодонты, как Индра и Ашура из клана Оцуцуки. Наиболее близкие по духу игры, это Mortal Kombat и Injustice.

Дата релиза: в течение 2023 года.

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch.

Street Fighter 6

Ещё один файтинг, который является продолжением культовой серии игр “Уличного Бойца”. В игре появятся не только уже давно знакомые персонажи, такие как Кен и Чун-Ли, но и совершенно новые, например, Кимберли и Джейми. История игры будет продолжать сюжет предыдущих частей, рассказывая о Кене Мастерсе, который претерпел значительные изменения.

Трейлер



Геймплей



Из нововведений игры можно отметить новые режимы управления персонажами. Так, помимо традиционного полностью ручного контролирования действий выбранного юнита, себе на помощь можно подключить искусственный интеллект, который сократит процесс набора нужной в текущей ситуации комбинации до нажатия всего одной кнопки. Но такая помощь будет доступная только при игре в локальном режиме, потому что если включить нечто подобное в онлайн-поединке, то это уже прямое читерство.

Дата релиза: в течение 2023 года.

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Hollow Knight Silksong

Жанр игры относится к метроидвания, который описывает приключенческие боевики в обширном мире, который поделён на несколько частей. Чтобы их разблокировать, необходимо выполнять определённые задания и продвигаться по сюжету, разворачивающемуся вокруг персонажа Хорнет, которая пытается выжить в суровом мире.

Трейлер геймплея



Игра выполнена в 2D формате и совмещает в себе особенности платформера и боевика. Предполагается, что в игре появится более 165 различных врагов. Также разработчики работают над новой квестовой системой, которая поможет не только быстрее улучшить персонажа, но и глубже погрузиться в окружающую атмосферу. Вообще игра похожа на роглайт, потому что после гибели персонажа можно вернуться на локацию и попробовать пройти её заново, но также будет доступен режим с перманентной смертью, который особо придётся по душе любителям сложностей и вызовов.

Дата релиза: в течение 2023 года.

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch.

Послесловие

Ожидается, что перечисленные игры возглавят топ продаж после своего релиза. На текущий момент для прохождения уже доступны такие ожидаемые игры, как: Atomic Heart, Company of Heroes 3, Dead Space и Hogwarts Legacy.

Помимо приведённых в статье, также широко ожидаются следующие игры: Dead Island 2, Star Wars Jedi Survivor и Horizon Forbidden West Burning Shores. Эти хиты говорят о себе сами, так как вряд ли найдётся человек, которые не слышал о них. Ожидаемые в 2023 году игры должны предоставить геймерам новый захватывающий игровой опыт.