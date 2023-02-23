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Mercedes будет сотрудничать с Google для разработки суперкомпьютеров для своих авто
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz активно налаживает сотрудничество с передовыми технологическими компаниями. Известно, что компания Мерседес уже ведёт совместную деятельность с разработчиком графических ускорителей NVIDIA для оснащения своих авто полупроводниковыми элементами.

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На этой неделе представители Mercedes объявили, что начинают работы в области разработок суперкомпьютерных решений совместно с Google. Компании нацелены на формирование продуктов по улучшению качества навигационных систем и создание высокоточных датчиков движения, которые будут использованы в будущих технологиях по автопилотированию машин.

Подобное заявление недавно сделала компания Jaguar Land Rover, премиальный автопроизводитель из Великобритании, которая будет тесно работать с NVIDIA. Многие автопроизводители уже давно ведут подобные разработки, например, у Zoox, дочерней компании Amazon, уже появилось роботакси, которое полностью управляется искусственным интеллектом.

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Такого рода работы позволяют компаниям не только повысить конкурентную способность, но и поднять стоимость акций, что и произошло с предприятием Luminar, которое производит датчики для беспилотного управления авто, после заключения многомиллиардного договора об использовании их технологий в автомобилях Мерседес. Стоит ожидать, что все будущие автомобили от Mercedes-Benz будут иметь пакеты приложений от Google.

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