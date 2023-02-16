Автономное такси от компании Amazon Zoox начали испытывать в действии на общественных дорогах штата Калифорния.

Компания Zoox, приобретенная Amazon в 2020 году, занимается разработкой беспилотного электромобиля для использования в такси. Уникальность роботакси от Zoox, которая выделяет конструкторское исполнение электромобиля среди остальных, заключается в том, что все места являются пассажирскими, и у авто отсутствуют руль и педали, потому что управлением полностью занимается искусственный интеллект.

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Недавно Zoox заявили, что их разработка уже используется штатными сотрудниками, однако, пока они могут совершать поездку на роботакси только по одному маршруту, который проложен между двумя офисами компании. Автомобиль может вместить 4-х человек, а его максимальная скорость достигает 56 км/ч.



Перед запуском роботакси от Zoox на дороги, предназначенные для общественного пользования, оно прошло многочисленные испытания на частных дорогах. Умный электромобиль умеет совершать основные манёвры, определяет сигналы светофоров, различает пешеходов и другие автомобили на своём пути. Также компания получила все необходимые разрешения.



Само собой, компания Zoox не единственная, кто занимается разработкой электромобилей, которые полностью пилотируются искусственным интеллектом. Известные автопроизводители Ford и Volkswagen совместно работали над схожим проектом – Argo AI, но в октябре прошлого года [2022] решили прекратить развитие своей разработки, потому что она требует слишком больших капитальных вложений, которые будет сложно окупить.



Над подобными разработками также работают Google и General Motors. Идея создания автомобиля на полностью автономном управлении существует уже более десяти лет. Наиболее сложным аспектом такого проекта является обеспечение достаточного уровня безопасности для пассажиров и окружающих участников дорожного движения. Наблюдая за успехами Zoox можно ожидать в скором времени подобных вестей и от других компаний, так как никто из них не хочет отставать в технологической гонке, ведь это чревато падением стоимости акций и прочими негативными последствиями для экономики предприятий.

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Источник графического материала: YouTube / Zoox