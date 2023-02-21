Для этих целей, в Европе будут созданы 3 новых инженерных центра, которые будут заниматься разработкой технологий для управления автомобилями без вмешательства человека. Они будут расположены в следующих городах: Мюнхен, Болонье и Мадрид. На сегодняшний день у компании Ягуар Ленд Ровер уже имеется 6 подобных центров, которые расположены не только в Европе, но и в США и Китае.
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Местоположение для новых инженерных центров подобрано с учётом наличия высококвалифицированных специалистов в области цифровой инженерии. Хорошим подспорьем для компании будет помощь со стороны Nvidia, которая активно работает над изучением возможностей искусственного интеллекта и разработкой новых решений на его основе.
О сотрудничестве этих компаний стало известно ещё в прошлом году [2022]. Между ними было заключено соглашение о совместной работе над проектами, которые подразумевают разработку систем с искусственным интеллектом для автомобилей марок Jaguar и Land Rover.
Ориентировочно компания должна создать и представить новую технологию до 2025 года включительно. Прямое сотрудничество с Nvidia может позволить автопроизводителю сэкономить крупную сумму на вычислительных мощностях, которые необходимы в огромных объёмах для обучения искусственного интеллекта.