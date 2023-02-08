Renault собирается представить миру доступный электромобиль – Renault Kiger EV, предполагаемая цена на который, в Индии, составляет 11,23 лакха рупий, что эквивалентно 985,000₽. Новый компактный электрокар от Renault сможет преодолевать расстояние величиной около 350 км без подзарядки.

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Renault Kiger EV является ожидаемой новинкой среди жителей Индии, слухи о его появлении ходят с 2022 года. Недавно электрическое авто от Рено заметили на улицах Бангалора, где состоялся тестовый выезд электрокара.

Очевидцы сообщают, что автомобиль выглядит полностью готовым к массовому производству, а потому в ближайшие пару месяцев следует ожидать официального анонса новинки. При этом Renault Kiger EV впервые был замечен у завода Pravaig Dynamics, это компания, которая специализируется на выпуске готовых электромобилей и их комплектующих для внутреннего рынка Индии.

Наиболее вероятно, что идея создания Renault Kiger EV возникла при сотрудничестве Renault и Pravaig Dynamics, и является инициативой последней, но пока это только довод. Также ожидается, что предстоящий к выходу электромобиль от Рено будет собран на платформе CMF-B, как и новый Renault Duster [Рено Дастер].

Поступление на автомобильный рынок бюджетного электрифицированного авто типа SUV позволит компании Renault проверить востребованность такого решения со стороны потребителей. Если продажи помогут Рено увеличить выручку и поднять рыночную стоимость, то стоит ожидать реализацию подобной концепции и на просторах других стран, в том числе и от компании Ниссан, в рамках работы стратегического концерна Ranault-Nissan-Mitsubishi.

На рынке Индии с 2021 года реализуется версия Renault Kiger с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, разработанный на платформе CMF-A+. Данный автомобиль от Рено родственен с аналогичным у Ниссан – Nissan Magnite, который является самым доступным и малоразмерным автомобилем типа SUV от японского производителя.

Подробную информацию пока можно узнать лишь о Renault Kiger, работающем на минеральном топливе, но его электрическая версия будет иметь схожий дизайн:





Источники:

Графический материал - YouTube / Autocar India;

Информация о выпуске Renault Kiger EV - NEWS18.

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