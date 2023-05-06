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Куба - ранее традиционно зимнее направление все больше интересует россиян и в летние месяцы. Летом конечно жара, но есть прямые рейсы, работает карта “Мир” (но наличные обязательно нужны), не очень много людей и прекрасное Карибское море. Виза для кратковременных путешествий не требуется.

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С 22 мая будет увеличено количество рейсов. На курорт Варадеро будет четыре полета в неделю, а на Кайо-Коко два. Добраться на Остров свободы можно только из Москвы, но это не останавливает путешественников из других городов России.

По данным "Слетать.ру”, больше 75% туристов предпочитают более шумный и активный отдых на курорте Варадеро, к тому же всего в 140 км от него находится Гавана. Чуть больше 10% путешественников выбирают спокойный пляжный отдых на Кайо-Коко.

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По цене отдых на Кубе можно сравнить с отдыхом в Турции. Например PEGAS Touristik предлагает отдых в отеле “четыре звезды плюс” по системе “все включено” на 11 ночей с вылетом 19 июня от 207 тысяч рублей на двоих человек. Отдых в пятизвездочных отелях обойдется дороже, от 300 тысяч рублей. Так же есть и отели попроще, заселиться на 9 ночей можно заплатив от 187 тысяч.

С марта 2023 года карта платежной системы “Мир” действительно стала работать на Острове свободы. Но далеко не всегда и не везде. Поэтому обязательно берите наличные. Доллары там запрещены уже несколько лет (некоторые местные магазинчики продолжают их принимать). Лучшим вариантом будет евро, желательно мелкие купюры. Либо карты, выпущенные не в России (кроме карт США). Кубинское песо - валюта на Кубе. Поменять рубли на песо не получится. Без комиссии вам обменяют только Евро. Курс обмена одинаковый по всей стране, поэтому проще всего это сделать прямо в аэропорту.

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Большая часть туристов предпочитают отдых по системе “все включено”. Но, это совсем не тоже самое, что например в Турецких отелях. По мнению многих отдыхающих еда в отелях не вкусная. Нет разнообразия. Мясо и рыбу сильно пересушивают.

Гастроблогер Юлия (канал “Раскрываем меню” в “Дзен”) утверждает, что на Кубе обязательно нужно попробовать лангуста, в меню он обычно называется почему-то лобстером.

Как я уже писала, летом на Кубе очень жарко, до 40 градусов. Поэтому туристов меньше, чем зимой и осенью. Начиная с апреля количество отдыхающих уменьшается. В мае идут сильные, но не затяжные ливни. В июне ветра привлекают серферов, но дождей становится еще больше. Конечно же необязательно непогода настигнет вас на отдыхе в жаркий сезон.

Лето - это время праздников и карнавалов. Стоит увидеть трехдневный карнавал Каросас в Гаване (Карнавал колесниц). Это очень яркое зрелище. Три летних вечера подряд город бороздят передвижные сценические площадки, пешие ансамбли, ростовые куклы и, конечно, знаменитые Tropicana Girls.

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14 июля вся страна отмечает день рождения Эрнесто Че Гевары. Особого размаха праздник достигает в Санта-Кларе (именно там, в мемориале покоится прах вождя).

Кроме того летом отмечают Праздник культуры карибских народов, День национального восстания, День Святого Хуана.

В любое время года стоит посетить столицу Кубы Гавану. Это действительно очень необычный и яркий город. Здесь можно встретить ретроавтомобили 50-хх годов 20 века. Уникальные постройки колониального периода хоть и обветшали, но по прежнему удивляют своим великолепием. Старая Гавана - основной туристический объект.

На улицах города много музыкантов и танцоров. С наступлением ночи открываются многочисленные бары и клубы с танцами до утра.

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Кстати, существует миф, что Куба очень дешевая страна. Это к сожалению ни так. Дешево все только для коренных жителей. В стране имеется две валюты. Одна для местных, а вторая для туристов (конвертируемый песо для туристов равен примерно 25 песо для кубинцев).

Отдохнув в столь необычной стране естественно хочется привезти памятный сувенир. Действуют некоторые ограничения на вывоз - количество сигар до 50 штук, ром до 2 литров на человека, кораллы в чистом виде вывозить запрещено, но можно привезти изделие из белого коралла или из черного, но уже с сертификатом. Ограничений на вывоз кофе нет.

Отдых на Кубе может быть прекрасен в любое время года. Но эта страна подойдет не всем. Комфортабельного пляжного отдыха с VIP сервисом не стоит ожидать. Здесь понравится людям, которые готовы на приключения, для которых не так важны бытовые условия, сколько яркие впечатления от необычной для нас страны.







