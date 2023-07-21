Ожидается, что на следующей неделе курс Биткоина превысит 32 000 долларов

В последнее время цена Биткоина находится на комфортной отметке выше 30 000 долларов, что связано с победами Ripple в судебном деле против SEC и оптимистичными настроениями инвесторов. Казалось, что уже совсем скоро первая криптовалюта начнёт дорожать и выйдет за пределы 32 тысяч долларов за 1 одну монету. Вот только в четверг актив ушёл ниже 30 тысяч долларов, что вызывает большие сомнения, а быки начали паниковать. В итоге особенно актуален вопрос, смогут ли быки удержаться ралли перед следующим решением Федеральной резервной системы США по ключевой ставке 26 июля?

реклама

Аналитики отмечают, что спрос на Биткоины среди Китов достиг невероятных показателей во второй половине 2023 года. Благодаря множеству заявок на Bitcoin ETF от крупных игроков, таких как Blackrock, спрос на первую криптовалюту превышает предложение, а эксперты говорят о подорожании актива. Согласно данным аналитиков Santiment, количество ежедневных транзакций BTC, превышающих 1 миллион долларов, растёт. Отмечается, что 22 мая было зафиксировано 943 переводов с участием Китов, но с тех пор количество транзакций выросло в 3 раза. 29 июня был достигнут пик в 2983 переводов на сумму свыше 1 миллиона долларов, что говорит о повышении роли крупной рыбы на рынке криптовалют. Эксперты уверяют, что значительный рост подобных транзакций в течение продолжительного периода обычно трактуется как бычий сигнал. Приводится несколько причин, которые позволяют сделать такие выводы. Во-первых, институциональные инвесторы известны тем, что предпочитают долгосрочное хранение активов. Кроме того, ликвидность Китов позволяет другим розничным инвесторам проводить крупные сделки без существенного влияния на цену. Следовательно, растущий спрос на Биткоины среди Китов указывает на то, что быки будут поддерживать ралли в ближайшие недели.

Также фиксируется резкое сокращение резервов на биржах, а это ещё один важный показатель, указывающий на то, что цена первой криптовалюты уже совсем скоро пойдёт вверх. По данных аналитиков Cryptoquant, любые изменения резервов на биржах указывают на настроения инвесторов. Когда эти цифры снижаются, это считается бычьим сигналом, свидетельствующим, что большая часть инвесторов стремится держать активы в долгосрочной перспективе, а не искать краткосрочные торговые возможности. Эксперты полагают, что грядёт следующее бычье ралли, в рамках которого курс Биткоина вырастет до 32 тысяч долларов. Отдельно указывается, на существование уровня сопротивления, который находится на отметке в 30 740 долларов. Оказывается, 3.18 миллиона кошельков купили 1.43 миллиона ВТС по цене в 30 740 долларов. Это значит, что от решения держателей будет зависеть очень многое. Если инвесторы захотят продать активы при достижении точки безубыточности, цена Биткоина может снова уйти ниже 30 тысяч долларов.

Что любопытно, пока аналитики изучают активность Китов в отношении Биткоина, часть крупной рыбы переместилась в другие активы. Все началось с приобретения 1.99 трлн токенов PEPE на сумму около 1.06 млн долларов. Этот ход вызвал волну в сообществе $PEPE, так как подразумевал значительные инвестиции и высокую веру в потенциал проекта. Что любопытно, через некоторое время тот же адрес совершенно неожиданно продал 1.69 триллиона токенов PEPE, выручив за них 2.68 миллиона долларов. В активе Кита остаются около 300 миллиардов токенов PEPE на сумму 453 000 долларов. Пока аналитики пытались пояснить странную стратегию крупного держателя, тот же адрес вначале купил 80 Биткоинов, а после полностью избавился от первой криптовалюты. Налицо явные манипуляции рынком, ну а Киты присматриваются к новым активам. Известно, что для манипуляции курсом Биткоина нужно инвестировать сотни миллионов долларов, тогда как с PEPE можно обойтись более скромными суммами.