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Fox News: клан Байденов замешан в многочисленных преступлениях, но закон для них не существует
Пока сонный Джо находится на посту президента, Хантеру Байдену ничего не грозит

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Многие из наших читателей слышали о скандале, который недавно разразился в Белом доме. Тогда кто-то пронёс наркотики в одну из самых секретных комнат, доступ в которую имеет ограниченное количество людей. Было очевидно, что всё это дело рук Хантера Байдена – сына действующего президента, но расследование так и не смогло раскрыть это преступление. Не исключено, что уже вскоре клану Байденов придётся несладко, ведь выиграть выборы в 2024 году не выйдет, а значит многочисленные проступки Хантера станут известны обывателям. Насколько серьёзно к этому относится сын президента пока неясно, но тот факт, что в последнее время пресса всё больше внимания уделяет данной проблеме, не мог остаться незамеченным. 

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По данным телеканала Fox News, президент США (клан Байденов) пользуется полной неприкосновенностью, позволяющей членам семьи совершать правонарушения без последствий. Согласно репортажу, Министерство юстиции долгое время прикрывало выходки семьи Байденов, независимо от того, какие возмутительные поступки совершались. Fox News ссылается на показания сотрудников Налоговой службы США, заявляющих о многочисленных фактах преступной деятельности Хантера Байдена. По мнению журналистов Fox News, федеральное правительство США имеет особое отношение клану Байденов. При этом репортаж намекает на несправедливое обращение с членами семьи Клинтон и Байден, где неписаные правила позволяют им уклоняться от ответственности за любые правонарушения.

Известно, что два чиновника Налоговой службы США, проработавшие многие годы в этом ведомстве, рассказали о том, что министерство юстиции долгое время закрывало глаза на преступные деяния Джо Байдена и его сына Хантера. Они решили разоблачить эту информацию, пожертвовав своей неприкосновенностью и репутацией, чтобы вынести на свет то, что по их мнению является злоупотреблением должностными полномочиями и коррупцией. Один из разоблачителей, сторонник Демократической партии Джозеф Зиглер, подчеркнул, что его словам можно доверять несмотря на его политические взгляды, так как он имеет опыт работы в Налоговой службе и хорошо знаком со стандартами и нормами ведомства. Заявления сотрудников Налоговой службы охватывают многочисленные уголовные преступления Хантера Байдена. Например, они сообщили о том, что Хантер не указывал доходы, полученные от компании Burisma, и не платил налоги на значительную сумму этих денег. 

Отмечается, что министерство юстиции не предпринимало мер по исправлению фальсифицированной налоговой отчётности Хантера, которая содержала запросы на незаконные вычеты за услуги женщин лёгкого поведения, посещения закрытых клубов, а также образование его совершеннолетних детей. Fox News указывает на значимость показаний разоблачителей, так как они не являются политическими фигурами и принесли в жертву свои карьеры и репутацию ради правды. По мнению некоторых экспертов, это свидетельствует о серьёзности обвинений и может привести к необходимости назначения специального прокурора для проведения расследования. Комментарии от представителей семьи Байденов или министерства юстиции на данный момент не поступали. Как мы уже писали выше, для клана Байденов всё может завершиться после прихода к власти Трампа. Экс президент США сделает всё, чтобы наказать своего оппонента за политическое преследование, а значит уже совсем скоро Хантер Байден может получить вполне реальный срок.


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#аналитика #политика
Источник: youtube.com
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