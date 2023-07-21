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В Китае полиция раскрыла крупную схему на рынке видеокарт – мошенники орудовали по всему миру
Видеокарты после майнинга переупаковывались и продавались под видом новых

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Несмотря на все прогнозы, криптовалюты не дорожают. Биткоин замер у отметки 30 тысяч долларов, но добыча его приносит фермерам неплохую прибыль, поэтому мощности постоянно увеличиваются, а количество майнеров растёт. А вот видеокарты, которые ранее фермеры использовали для генерации Эфира, медленно приходят в негодность. Дело в том, что после перехода Эфира на стейкинг, ни одна альтернативная криптовалюта не смогла занять место ушедшего актива. В результате рынок переполнен бывшими в употреблении видеокартами, а особенно подобных продуктов много в Китае. Эксперты отмечают, что причина в том, что местные власти и вовсе запретили криптовалюты, а добыча стала вне закона. Какое-то время в Поднебесной оставались рабочие фермы, но уже достаточно давно все они копают в минус, что не позволяет зарабатывать даже самым отчаянным майнерам. Похоже, эти ребята начали сливать видеокарты на рынок в больших объёмах, на что обратила внимание местная полиция. 

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На самом деле проблема поддельных видеокарт на китайском рынке уже длится многие годы, но теперь полиция начинает принимать более активные меры против незаконной торговли этими устройствами. Преступники, воспользовавшись окончанием бума майнинга, скупают бывшие в употреблении графические карты, очищают их, переупаковывают, а затем продают как новые, обманывая потенциальных покупателей. При этом такие видеокарты могут обладать сниженной производительностью и в целом оказаться ненадёжными и выйти из строя намного раньше, чем магазинный экземпляр. Причина в том, что многие видеокарты работали на фермах 3 и больше лет и выключались только для проведения профилактики. Эксперты отмечают, что ресурс подобной продукции в значительной мере исчерпан, тогда как мошенники продают видеокарты под видом новых. Большая часть новых владельцев даже не подозревает о подлоге, тогда как некоторые замечают, что чипы памяти имеют жёлтый оттенок и следы использования. Что любопытно, дабы избежать раскрытия подлога, некоторые мошенники даже покрывают микросхемы памяти специальным красителем, что позволяло скрывать следи многолетней работы на ферме.

Полиция выяснила, что участие в незаконной деятельности принимало значительное количество людей, отвечавших за покупку бывших в употреблении графических процессоров, их очистку и переупаковку. Поддельные карты были намеренно маркированы неправильно, чтобы обмануть покупателей. Стоимость поддельных видеокарт, замешанных в этом деле, оценивается в более чем 15 миллионов юаней (около 2 миллионов долларов). В результате операции 22 члена преступной группировки были арестованы полицией, а семеро из них уже привлечены к уголовной ответственности. Правоохранители полагают, что нанесли серьёзный удар по рынку поддельных видеокарт в Китае, а также раскрыли схемы подлога и переупаковки. 

Эксперты отмечают, что купить подобные видеокарты можно не только в самом Китае, но и через популярные электронные магазины. Рынок слишком большой, а арест одной группировки не способен полностью перекрыть кислород мошенникам. Эксперты уверены, что со временем проблема решиться сама собой, поскольку уже достаточно давно майнеры не покупают новых графических чипов для добычи криптовалют. Ну а всё то, что сегодня считается актуальным и подходит для игр, стремительно устаревает. Уже через 3 года мошенникам придётся искать себе новые способы заработка. 

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#видеокарты #майнинг
Источник: videocardz.com
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