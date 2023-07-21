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Выходец из РФ вживил электрод себе в мозг у себя дома с помощью бытовой дрели
После такого эксперимента доморощенный Илон Маск остался жив

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Десятки видных учёных уже много лет пытаются создать безопасные методы чипирования человеческого мозга. Основатель Tesla инвестировал в свой проект миллионы долларов, но пока не добился значимых результатов. Все заявления миллиардера ограничиваются скорым будущем, тогда как сегодня он смог представить несколько демонстраций, ни одна из которых не включала реальные достижения человеческого мозга. Что не вышло у учёных, сделал обычный парень по имени Михаил Радуга.

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Выходец из Новосибирска стал объектом повышенного внимания прессы после того, как самостоятельно провёл операцию по чипированию мозга, используя всего лишь бытовую дрель и скрепки в качестве инструментов. Эта уникальная и экстремальная операция вызвала широкий резонанс в мировых СМИ и стала предметом обсуждения специалистов и публики. Согласно информации, которую первым опубликовал Telegram-канал Baza, Радуга совершил этот эксперимент над собой в возрасте 40 лет, вживив электрод в собственный мозг. Отмечается, что у Михаила не было миллиарда долларов и стартапа, как у американского миллиардера Илона Маска, чтобы провести подобное исследование. Вместо этого, Радуга использовал обучающие материалы с YouTube, где были показаны работы нейрохирургов.

Основной целью операции для Радуги было желание научиться управлять своими снами. Доморощенный нейрохирург думал об этом много лет, а в итоге решился на смелый эксперимент. По словам самого Радуги, перед тем, как провести операцию над собой, он осуществил несколько опытов на овцах для приобретения определённых навыков. Неясно, сколько овец участвовало в опытах, а также непонятно, выжили ли они после этого, ведь такими подробностями последователь Илона Маска не делится. Что до самой операции, то она явно была проведена без надлежащей подготовки, что могло привести к рискам для здоровья Радуги. Так, в момент бурения отверстия в мозгу он потерял до 20% объёма крови. В некоторых ситуациях подобные действия заканчиваются инсультом, а также угрозой развития эпилепсии.

В итоге Радуга всё же просверлил собственную голову и вживил в мозг электрод. Место расположения электрода – моторная кора головного мозга, отвечающая за планирование, контроль и выполнение движений. Эксперты отмечают, что пока в мире не проводятся легальные операции по вживлению различных имплантов в головной мозг человека. Ну а использование бытовой дрели и скрепок и вовсе вызывают вопросы об адекватности того, кто решился провести операцию на собственной голове. По словам Радуги, эксперимент едва не стоил ему жизни, ну а вскрытие черепа проводилось дома в городе Алма-Ате (Казахстан), куда он недавно переехал. Пока нет никакой информации о том, действительно ли Радуга достиг своей цели и смог управлять собственными снами после проведения операции. Доморощенный Илон Маск жив, но неясно, здорово ли он. В целом, человек, которому в голову приходят подобные идеи, вряд ли может считаться психически здоровым, поэтому определить состояние Радуги после операции крайне сложно, ведь он и до этого отличался от обычных людей. 

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#илон маск #технологии #наука #истории
Источник: cnews.ru
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