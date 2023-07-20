Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Европе рассказали об успехах по разработке рельсотрона для комплексов ПВО и корабельных орудий
Похоже, рабочий рельсотрон появится ещё очень нескоро

реклама

В прессе есть любопытные данные относительно разработок, которые вели инженеры СССР по разработке необычных типов вооружений. Большая часть данных засекречена, но доподлинно известно, что речь шла о кардинально новых подходах. Например, были попытки обуздать лазер, тепловую, электромагнитную или микроволновую энергию для нанесения высокоточных ударов по территории противника. Похоже, всё завершилось ничем, но это не значит, что подобные разработки прекратятся. Как стало известно, франко-немецкий исследовательский институт Сен-Луи обнародовал первые результаты своей программы по созданию рельсотрона. Речь идёт об электромагнитном орудии, предназначенном для установки на боевые корабли. Информация была опубликована изданием Zone Militaire, ссылающимся на источники в Агентстве оборонных закупок Франции.

реклама

Журналисты отмечают, что рельсотрон представляет собой особое орудие, использующее электромагнитную энергию для разгона снаряда. На первом этапе выстрела, снаряд двигается между двумя контактными рельсами, становясь частью электрической цепи. Для совершения выстрела требуется кратковременная подача высокого напряжения, что невозможно при простом подключении орудия к электросети. Электромагнитное орудие обладает рядом преимуществ, среди которых отсутствие необходимости хранения пороха на корабле и низкая стоимость стрельбы. Но разработка таких орудий представляет себя сложную задачу. Известно, что проект рельсотрона в США, потребовавший инвестиций в размере 500 миллионов долларов, был закрыт Министерством обороны в 2017 году.

В настоящее время исследования по созданию рельсотрона также ведутся в Китае, где в 2019 году провели испытания орудия с проектной скоростью снаряда в 2500 м/с. Европейское оборонное агентство также заявило о своём интересе в разработке рельсотрона, а недавно Япония высказалась о перспективах данной технологии. Неясно, как с разработкой рельсотрона обстроят дела в России, ведь на эту тему ничего не известно. Сообщается, что франко-немецкий исследовательский институт Сен-Луи уже разработал уникальную пушку NGL-60 калибра 60 мм, которая способна стрелять снарядами массой около одного килограмма, а также установку RAFIRA (RApid FIre RAilgun) калибра 25 мм с выдающейся скорострельностью по сравнению с другими орудиями. Точных данных в прессе нет, поэтому подтвердить или опровергнуть заявления инженеров не представляется возможным. 

Известно, что в 2028 году запланированы испытания демонстратора рельсотрона, что позволит определить возможность его установки на военные корабли. Якобы, технология будет протестирована в рамках обеспечения противовоздушной обороны от надводных целей. Эксперты не сомневаются, что новая технология электромагнитных орудий может стать важным шагом в развитии военной техники и морской артиллерии. При этом нужно понимать, что перспектива появления рельсотрона в ближайшем десятилетии в качестве действующего оружия, крайне туманна. Похоже, пока речь идёт только о теоретических разработках, а значит такая технология может столкнуться с неразрешимыми препятствиями. Например, отсутствием сверхпрочных сплавов и другими сложностями. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #рельсотрон
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Европа больше не может поставлять Украине танки и БМП и хочет начать ремонт подбитой техники ВСУ
В Украине назвали гиперзвуковые ракеты «Оникс» неуязвимыми для ПВО и штатных систем РЭБ ВСУ
Мария Захарова назвала завод Rheinmetall по производству Leopard 2 в Украине законной целью для РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
11
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
12
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
49
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
11
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
1
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
4
Bloomberg: Турция не рискнет пойти на сопровождение судов после отмены зерновой сделки
1
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
4
Одесса подверглась мощнейшему ракетному удару с начала СВО: использовалось три вида ракет и дроны
2
NVIDIA выпускает исправление прошивки для проблемы с черным экраном
+
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
2
Китайский компьютер Thunderobot MIX подозрительно похож на Steam Machine из 2014
+
США выделят $250 млн для поддержки Украины после прекращения зерновой сделки
3
ASRock показала работу DDR5-7200 в паре с Ryzen 9 7950X3D — всё благодаря свежему BIOS
6
Российские дроны-камикадзе получат режим гибернации – спящий БПЛА будет ждать команды 2 недели
2
Т-14 «Армата» снова прибыл в СВО – несколько танков переданы бойцам армии «Юг»
1
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО
2
Захарова: у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна
1

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
8
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
7
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
15
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
3
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
5
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
7
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
15
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
18:59
А внезапно их 14! Ахаха ... Если ты за полноценными ядрами то тебе на АМД АМ 5, что я и сделал!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Дмитрий Малинин
18:57
Зачем тебе недоядра непонятно-пусть лишь бы в мобильных устройства их ставили-в ПК они не нужны иначе АМД без них не смогла бы!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Дмитрий Малинин
18:55
А потом он на 15 поколение перейдёт! Со сменой конечно материнки и всего что придётся!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Михаил Авраменко
18:52
Россия НИКОГДА не производила Т62 :-)
Украина строит бронетранспортеры из старых российских танков
Pilat2009
18:51
Имеется ввиду,что на расстоянии 40 км они очень хорошо ведут разведку.Впрочем Саудовская Аравия закупает их для войны с хуситами.Ну а в это время другая страна продолжает пилить Охотника
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
Михаил Авраменко
18:50
Гугл только тестирует, а на Оверах давно уже есть такой инструмент под названием Zelot.
Google тестирует инструмент ИИ для написания новостных статей
Eppius
18:48
В статье указано что это только потери за Бахмут. Так же они еще и Соледар брали,там тоже потери надо полагать не малые. А теперь можно прикинуть какие наши общие потери с самого начало СВО и по сей ...
Начальник штаба ЧВК «Вагнер»: через Бахмут прошло 78 тыс бойцов, 22 тыс погибло, 25 тыс у Пригожина
N1ghtwish
18:47
"большим объёмом памяти и производительностью без трассировки выглядит куда лучшим выбором!" Что больше 12Гб в RTX3060 или 8Гб в 6600xt?
Инсайдер назвал ожидаемые рекомендованные цены Radeon RX 7800 и RX 7700
DonCarleone
18:47
бояться с голоду помереть еврогейцы
Совет Безопасности ООН завтра обсудит последствия от завершения «зерновой сделки»
Кирилл Прозоровский
18:46
Что там они продемонстрировали на Украине? Способность падать пачками вроде. Или что имеется в виду? Сколько проплачено за статейку турками.
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем