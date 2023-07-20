Похоже, рабочий рельсотрон появится ещё очень нескоро

В прессе есть любопытные данные относительно разработок, которые вели инженеры СССР по разработке необычных типов вооружений. Большая часть данных засекречена, но доподлинно известно, что речь шла о кардинально новых подходах. Например, были попытки обуздать лазер, тепловую, электромагнитную или микроволновую энергию для нанесения высокоточных ударов по территории противника. Похоже, всё завершилось ничем, но это не значит, что подобные разработки прекратятся. Как стало известно, франко-немецкий исследовательский институт Сен-Луи обнародовал первые результаты своей программы по созданию рельсотрона. Речь идёт об электромагнитном орудии, предназначенном для установки на боевые корабли. Информация была опубликована изданием Zone Militaire, ссылающимся на источники в Агентстве оборонных закупок Франции.

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Журналисты отмечают, что рельсотрон представляет собой особое орудие, использующее электромагнитную энергию для разгона снаряда. На первом этапе выстрела, снаряд двигается между двумя контактными рельсами, становясь частью электрической цепи. Для совершения выстрела требуется кратковременная подача высокого напряжения, что невозможно при простом подключении орудия к электросети. Электромагнитное орудие обладает рядом преимуществ, среди которых отсутствие необходимости хранения пороха на корабле и низкая стоимость стрельбы. Но разработка таких орудий представляет себя сложную задачу. Известно, что проект рельсотрона в США, потребовавший инвестиций в размере 500 миллионов долларов, был закрыт Министерством обороны в 2017 году.

В настоящее время исследования по созданию рельсотрона также ведутся в Китае, где в 2019 году провели испытания орудия с проектной скоростью снаряда в 2500 м/с. Европейское оборонное агентство также заявило о своём интересе в разработке рельсотрона, а недавно Япония высказалась о перспективах данной технологии. Неясно, как с разработкой рельсотрона обстроят дела в России, ведь на эту тему ничего не известно. Сообщается, что франко-немецкий исследовательский институт Сен-Луи уже разработал уникальную пушку NGL-60 калибра 60 мм, которая способна стрелять снарядами массой около одного килограмма, а также установку RAFIRA (RApid FIre RAilgun) калибра 25 мм с выдающейся скорострельностью по сравнению с другими орудиями. Точных данных в прессе нет, поэтому подтвердить или опровергнуть заявления инженеров не представляется возможным.

Известно, что в 2028 году запланированы испытания демонстратора рельсотрона, что позволит определить возможность его установки на военные корабли. Якобы, технология будет протестирована в рамках обеспечения противовоздушной обороны от надводных целей. Эксперты не сомневаются, что новая технология электромагнитных орудий может стать важным шагом в развитии военной техники и морской артиллерии. При этом нужно понимать, что перспектива появления рельсотрона в ближайшем десятилетии в качестве действующего оружия, крайне туманна. Похоже, пока речь идёт только о теоретических разработках, а значит такая технология может столкнуться с неразрешимыми препятствиями. Например, отсутствием сверхпрочных сплавов и другими сложностями.