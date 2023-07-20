Даже здесь Европа сталкивается со значительными трудностями

За последний год Украина стала обладательницей одной из самых многочисленных армий в Европе ко количеству танков и бронемашин. Подразделения насыщались боевыми машинами под завязку, а так называемые союзники активно использовали украинский конфликт для в собственных интересах. Например, страны Восточной Европы не потратили ни цента, при этом смогли получить за старую советскую технику сотни миллионов долларов из европейских фондов. Предполагалось, что военные предприятия во Франции и Германии смогут заработать в полную мощь, получив заказы от соседних стран, вот только деньги ушли в карман США. Эксперты отмечают, что доноры Европейского союза оказались в минусе, поскольку не только вынуждены финансировать конфликт в Украине, но и не получат за это ровным счётом ничего.

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При этом нужно понимать, что Европа – это не бездонная бочка, из которой можно выгребать танки до бесконечности. Многие аналитики фиксируют снижение военной помощи Украине, ну а журналисты Politico заявляют, что Европа меняет парадигму оказания поддержки своим союзникам. Проще говоря, теперь поставки готовой техники со стороны стран Восточной Европы не поощряются, а вместо этого предлагается начать восстановление техники, которая ранее была передана украинской армии. Западные СМИ указывают на то, что Украине было уже поставлено значительное количество вооружений и военной техники. Но во время контрнаступления на Запорожском и других направлениях ВСУ умудрились потерять немало бронированных машин. Начать восстановление техники в Украине не представляется возможным. Очевидно, что любое крупное производство и ремонтные цеха тут же попадут в область повышенного интереса со стороны российского командования и будут уничтожены. В связи с этим европейские страны начали создавать ремонтные предприятия на своей территории, активно подключая к этому и США.

Politico пишет о недовольстве командования ВСУ, поскольку значительная часть вооружений, которая была поставлена странами Восточное Европы, имеет те или иные недостатки. Отмечается, что танки требуют ремонта ещё до первого боя, а многие механизмы приходится настраивать прямо на поле боя. В Киеве сетуют на то, что вся техника стояла на складах десятилетиями, а при передаче не прошла должного обслуживания. Что до танков и бронированной техники, которая уже была повреждена в ходе боевых действий, то их восстановление признаётся приоритетной задачей. Поскольку речь идёт о машинах производства Германии, США и других стран НАТО, то производить ремонт кустарные мастерские в Украине не могут, а отсутствие запчастей стало настоящей проблемой. Похоже, в Европе полагали, что ВСУ будут наступать, а русские бежать, а значит танки останутся целы и невредимы.

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nullПо данным журналистов, существует несколько проблем, которые необходимо решить в первую очередь. Прежде всего есть вопросы к логистике, ведь вначале нужно эвакуировать подбитую технику с поля боя. Поскольку российские вертолёты и артиллерия активно бьют по повреждённым машинам, то далеко не все они подлежат восстановлению. Кроме того, под ударами артиллерии нелегко производить эвакуацию. Но даже после того, как тот же Leopard 2 был доставлен в Польшу, возникают дополнительные трудности. Известно, что правительство Германии не смогло согласовать график ремонтных работ немецких танков с польским подрядчиком. Как оказалось, в Польше запросили за работу в 10 раз больше стоимости услуги, поэтому пока ремонт Leopard 2 не ведётся. Как бы там ни было, но свободной техники, которую Европа могла бы подарить Украине, становится всё меньше. Всё чаще европейские политики рассказывают о том, что запасы истощаются, а некоторые и вовсе призывают Зеленского к мирным инициативам. Приоритеты меняются, но происходит это медленно, а значит конфликт пока и не думает завершаться.