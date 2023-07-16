По информации героя России, следующей целью будут высоты под Соледаром, что позволит усилить нажим на группировку сил армии РФ в Артёмовске

Сегодня в прессе появилось интервью с командиром ЧВК «Вагнер» Антоном Елизаровым, известным по позывному Лотос. Он герой России и имеет за плечами огромный опыт, а ранее командовал взятием Солерада. Лотос рассказал о ситуации на линии соприкосновения и поделился своим мнением относительно проблем, с которыми сталкиваются российские солдаты. Прежде всего командир отметил, что ситуация на фронте остаётся стабильно напряженной. Он отметил, что темпы наступления ВСУ снизились из-за ряда причин.

Во-первых, ВСУ столкнулись с вопросами, связанными с действиями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В Киеве пытаются понять цели и задачи, которые ставит перед подразделениями Пригожин, в результате переброски в союзное государство. Именно это привело к вынужденному снятию боеспособных подразделений ВСУ с нескольких направлений, включая Запорожской, чтобы закрыть участки границы с Белоруссией.

Во-вторых, командованию ВСУ требуется время на формирование новых подразделений для продолжения наступления на различных участках. Для этого создаются серые зоны на линии боевого соприкосновения, чтобы обеспечить последующий переход к наступлению.

В-третьих, для успешного контрнаступления ВСУ необходимо стабилизировать обстановку на линии соприкосновения, где в последнее время подразделения МО РФ имели успех. Без стабильности на Харьковском направлении контрнаступление будет затруднительным. В пример можно привести Артёмовск, где действия ЧВК «Вагнер» вынуждали командование украинской армии бросать в бой всё новые резервы. Как только этот участок был стабилизирован, ВСУ сами начала переходить в наступление.

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По информации Лотоса, за последние недели ВСУ удалось овладеть опорным пунктом севернее населённого пункта Клещеевка, что позволяет контролировать огнём саму Клещеевку и продолжать наступление на Артёмовск. Он также отметил, что противник стремится овладеть высотами западнее Соледара и прорваться к трассе М03 в районе Берховки. Командир ЧВК «Вагнер» выразил уважение к российским военным, в том числе бойцам чеченского отряда «Ахмат», за их мужество и отвагу в боях за Клещеевку и прилегающие высоты. Лотос отмечает мужество и отвагу бойцов из 106-й дивизии, 57-й бригады и других подразделений МО РФ, находящихся в Артёмовске. При этом герой России указывает на тактику ВСУ, когда командование не щадит свои солдат и путём огромных потерь вынуждает российские силы постепенно отступать.

Для поддержания личного состава во время наступления, противник активно использует артиллерию и дроны. Подразделения ВСУ с помощью артиллерийского огня создают серые зоны после того, как подразделения МО РФ вынуждены оставить свои позиции под постоянным огнём. В таких случаях противник без боя занимает эти позиции и начинает обстреливать артиллерией следующие укрепрайоны. Лотос полагает, что у российских подразделений недостаточно боеприпасов для удержания позиций, хотя всё это пошло на пользу мобилизованным, которые уже успели получить ценный боевой опыт. Фактически, после ухода ЧВК «Вагнер» из Артёмовска, ВСУ уже смогли взять под свой контроль населённые пункты Зализнянское и Берховское водохранилище. Они также овладели участком железной дороги севернее Артёмовска, обеспечили себе снабжение по дороге Часов Яр – Хромово и контролируют все господствующие высоты вокруг населённого пункта Клещеевка, который находится в серой зоне.

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Одновременно с этим ВСУ создали две клешни охвата вокруг Артёмовска. Если им удастся достичь населённого пункта Опытное, они закончат охват города. Командир обращает внимание и на сложности под Соледаром, где также наблюдаются сложности. Противник стремится захватить населённый пункт Яковлевка. Если ВСУ смогут закрепиться там, они смогут блокировать пути снабжения Соледара и впоследствии выйти на восточную окраину города. Это откроет противнику дорогу в тыл Артёмовской группировки войск. Лотос ещё раз заявил, что бойцы проявляют мужество и отвагу, но тактика, выбранная командованием ВСУ, оказывается эффективной и беспощадной. ВСУ не жалеют снарядов и не испытывают недостатка в резервах. Полный текст по ссылке: https://t.me/Abbasdjuma/14588