По мнению аналитика, шансы на победу Украины тают с каждым днём

По некоторым данным, во время атаки на Крымский мост использовались морские беспилотники производства Британии. При этом специалисты уверяют, что навести на цель можно при помощи спутника, а особенно важно иметь на объекте человека, который смог бы провести финальные корректировки. Проще говоря, организаторы использовали большой арсенал высоких технологий, а обвинения прежде всего звучат в адрес западных спецслужб. Что любопытно, в Британии даже не отрицают подобных фактов, лишь посмеиваясь в ответ на публикации в российских СМИ. Например, глава MI-6 Ричард Мур считает подобные обвинения лестными для себя и своего ведомства. Похоже, в Лондоне перестали осознавать опасность, которая идёт от конфликта, и начали принимать в нём непосредственное участие.

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Очевидно, что в сложившихся условиях Россия не будет бить по Тауэрскому мосту, но кто знает на какие ещё шаги готовы пойти британские спецслужбы. Похоже, на Западе всё ещё есть люди, которые способны смотреть здраво на вещи, поскольку недавно аналитик из лондонской ассоциации Civitas по имени Роберт Кларк рассказал о последствиях для своей страны от участия в конфликте между Россией и Украиной. В интервью Daily Telegraph Кларк отмечает, что неудачное украинское наступление ВСУ может привести к серьёзным последствиям для Запада, вплоть до возможности уступки части территории в пользу России. Он подчёркивает, что такой исход станет сокрушительным поражением для Лондона, Европейского союза и США.

Британский аналитик отмечает, что Запад сейчас ожидает успехов от Украины до начала зимы. В этом контексте Украина активизировала атаки на российскую логистику, включая Крымский мост, и пытается перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом Кларк указывает на множество проблем и усталость Европейских элит, а всё это начинает сказываться не только на политической поддержке, но и на количестве оружия, которое получит Киев в ближайшее время. Аналитик указывает на то, что идущее уже второй месяц контрнаступление сталкивается с трудностями, тогда как кураторы Зеленского продолжают требовать от него невозможного.

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nullКларк предупреждает, что приближающаяся холодная зима может снизить способность войск к интенсивным боевым действиям, а в результате конфликт затянется до следующего лета. Ну а такой ход событий позволит России укрепиться на занятых позициях, в значительной степени усилив свой оборонный потенциал. Ну а особенно беспокоят Кларка выборы в США, куда постепенно переключается внимание прессы и европейских элит. Аналитик полагает, что в случае прихода к власти Трампа Украина вынуждена будет поступиться территориями, а Европа окажется в сложном положении. Никаких советов Кларк не даёт, поскольку уверен в том, что положение для Киева бесперспективное. Аналитик ещё раз делает акцент на том, что победить в противостоянии Киев не может, ну а Москва выйдет из конфликта ещё более сильной, чем когда-либо.