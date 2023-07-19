К середине следующего года список будет существенно дополнен за счёт новых смартфонов

Прежде всего нужно понимать, что MIUI – это пользовательский интерфейс, а не полноценная операционная система. Он основан на Android, а значит ключевое значение имеют те или иные особенности ОС от Google. Что до Xiaomi, то китайская компания разрабатывает собственный дизайн, меняет значки, добавляет некоторые интересные фишки, а также привычные черты, которые знакомы всем владельцам смартфонов данного бренда. Формально MIUI 15 была анонсирована на пресс-конференции ещё в мае 2023 года, а значит разработка идёт уже много месяцев. Несмотря на это всего несколько аппаратов могут похвастать наличием прошивки, тогда как все остальные пока не участвуют в бета-тесте. Известно, но новая прошивка будет основана на ещё не вышедшей версии Android 14. Ну а поскольку финальной версии ОС пока нет, то и разработка идёт медленно. В целом инсайдеры уже готовы поделиться основными фишками, которыми нас порадует MIUI 15.

Поддержка фотографий в формате Ultra HDR

Ограничение доступа приложений только к выбранным медиафайлам

Расширенные настройки экрана блокировки

Улучшенное энергопотребление в режиме ожидания

Новый жест, позволяющий вернуться к предыдущему приложению

Возможность использовать вспышку в качестве индикатора уведомлений

Изменение цветов уведомлений

Предварительный просмотр страниц

Запрет на установку старых приложений, предназначенных для Android 5 и ниже

Добавление новых цветов для оформления иконок на главном экране.

Как видите, ничего особенно нет, а изменения минимальны и касаются исключительно программной части. По сути реализовать нечто подобное можно даже для смартфонов, которые поступили в продажу 10 лет назад, но политика официальной поддержки вступает в конфликт с финансовыми интересами. Прежде всего стоит осознавать, что разработка новой прошивки – это дорого, поскольку компании требуется нанять дополнительных сотрудников для этих целей. Кроме того, нужно отладить готовую прошивку и протестировать её, а это занимает время, а значит речь снова о деньгах. Прибавьте к этому тот факт, что производителю просто невыгодно поддерживать ваш телефон в актуальном состоянии бесконечно долго.

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Представьте себе, что вы 5 лет назад купили флагман Xiaomi Mi 8 Pro. Производительность его всё ещё выше большинства смартфонов среднего ценового диапазона, а количество памяти и фотографические возможности и вовсе превышают требования большинства пользователей. Это значит, что такой аппарат может быть актуален ещё лет пять, но Xiaomi нужно продавать новые флагманы, а значит самый простой путь состоит в обесценивании уже находящихся на руках у пользователей трубок. Xiaomi Mi 8 Pro хорош, но уже давно не получает технической поддержки. Ну а это крайне важная переменная, поскольку уязвимые смартфоны могут быть взломаны злоумышленниками.

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nullИменно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со списком мобильных телефонов, которые точно получат MIUI 15. Если вы только планировали купить смартфон, обязательно учитывайте данный список, ведь важно не только сэкономить пару тысяч рублей, но и иметь на руках актуальный аппарат. Инсайдеры обращают внимание на то, что перечень неполный, поскольку китайская компания регулярно выпускает новинки, а к концу следующего года таковых появится на рынке не менее 20 единиц. Ну а владельцы телефонов Xiaomi должны задуматься. Если ваш аппарат уже давно не получал свежей прошивки на базе мобильной операционной системы Android, то использовать его в качестве хранилища для денег и оплаты за товары и услуги крайне неосмотрительно. Как видите, на сегодня в числе актуальных числится 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат новую версию MIUI 15.