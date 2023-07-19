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Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
К середине следующего года список будет существенно дополнен за счёт новых смартфонов

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Прежде всего нужно понимать, что MIUI – это пользовательский интерфейс, а не полноценная операционная система. Он основан на Android, а значит ключевое значение имеют те или иные особенности ОС от Google. Что до Xiaomi, то китайская компания разрабатывает собственный дизайн, меняет значки, добавляет некоторые интересные фишки, а также привычные черты, которые знакомы всем владельцам смартфонов данного бренда. Формально MIUI 15 была анонсирована на пресс-конференции ещё в мае 2023 года, а значит разработка идёт уже много месяцев. Несмотря на это всего несколько аппаратов могут похвастать наличием прошивки, тогда как все остальные пока не участвуют в бета-тесте. Известно, но новая прошивка будет основана на ещё не вышедшей версии Android 14. Ну а поскольку финальной версии ОС пока нет, то и разработка идёт медленно. В целом инсайдеры уже готовы поделиться основными фишками, которыми нас порадует MIUI 15.

  • Поддержка фотографий в формате Ultra HDR
  • Ограничение доступа приложений только к выбранным медиафайлам
  • Расширенные настройки экрана блокировки
  • Улучшенное энергопотребление в режиме ожидания
  • Новый жест, позволяющий вернуться к предыдущему приложению
  • Возможность использовать вспышку в качестве индикатора уведомлений
  • Изменение цветов уведомлений
  • Предварительный просмотр страниц
  • Запрет на установку старых приложений, предназначенных для Android 5 и ниже
  • Добавление новых цветов для оформления иконок на главном экране.

Как видите, ничего особенно нет, а изменения минимальны и касаются исключительно программной части. По сути реализовать нечто подобное можно даже для смартфонов, которые поступили в продажу 10 лет назад, но политика официальной поддержки вступает в конфликт с финансовыми интересами. Прежде всего стоит осознавать, что разработка новой прошивки – это дорого, поскольку компании требуется нанять дополнительных сотрудников для этих целей. Кроме того, нужно отладить готовую прошивку и протестировать её, а это занимает время, а значит речь снова о деньгах. Прибавьте к этому тот факт, что производителю просто невыгодно поддерживать ваш телефон в актуальном состоянии бесконечно долго. 

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Представьте себе, что вы 5 лет назад купили флагман Xiaomi Mi 8 Pro. Производительность его всё ещё выше большинства смартфонов среднего ценового диапазона, а количество памяти и фотографические возможности и вовсе превышают требования большинства пользователей. Это значит, что такой аппарат может быть актуален ещё лет пять, но Xiaomi нужно продавать новые флагманы, а значит самый простой путь состоит в обесценивании уже находящихся на руках у пользователей трубок. Xiaomi Mi 8 Pro хорош, но уже давно не получает технической поддержки. Ну а это крайне важная переменная, поскольку уязвимые смартфоны могут быть взломаны злоумышленниками.

nullИменно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со списком мобильных телефонов, которые точно получат MIUI 15. Если вы только планировали купить смартфон, обязательно учитывайте данный список, ведь важно не только сэкономить пару тысяч рублей, но и иметь на руках актуальный аппарат. Инсайдеры обращают внимание на то, что перечень неполный, поскольку китайская компания регулярно выпускает новинки, а к концу следующего года таковых появится на рынке не менее 20 единиц. Ну а владельцы телефонов Xiaomi должны задуматься. Если ваш аппарат уже давно не получал свежей прошивки на базе мобильной операционной системы Android, то использовать его в качестве хранилища для денег и оплаты за товары и услуги крайне неосмотрительно. Как видите, на сегодня в числе актуальных числится 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат новую версию MIUI 15.

  1. Xiaomi Mi 13 Lite
  2. POCO F5 Pro 5G
  3. Redmi 11 Prime 5G
  4. Xiaomi Mi Pad 6
  5. Redmi Note 12 5G
  6. Redmi K60
  7. Xiaomi Mi 12
  8. Xiaomi Mi 13 Pro
  9. POCO M4 Pro 5G
  10. Xiaomi Mi 12S Ultra,
  11. Redmi Note 11T Pro
  12. Redmi Note 12S
  13. Redmi K50 Pro
  14. POCO M5s
  15. Xiaomi Mi 6 Pro
  16. Xiaomi Mi 12X
  17. Xiaomi Mi MIX 4
  18. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  19. Redmi Note 12 Turbo Edition
  20. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  21. POCO X5 5G
  22. POCO M4 5G
  23. Xiaomi Mi 11 Ultra
  24. Xiaomi Mi 11 LE
  25. Xiaomi Mi 11 Pro
  26. Xiaomi Mi 12 Lite
  27. Redmi K50
  28. Redmi K60 Pro
  29. Redmi K50 Gaming
  30. Redmi Pad
  31. Redmi Note 11T Pro Plus
  32. Redmi Note 12 Pro 5G
  33. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  34. POCO M5
  35. Xiaomi Mi 11T Pro
  36. Xiaomi Mi 13 Ultra
  37. POCO F5
  38. Xiaomi Mi 12S
  39. Redmi Note 12 Speed
  40. Xiaomi Civi 2
  41. Redmi 11 Prime
  42. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  43. POCO X5 Pro 5G
  44. Redmi Note 12 Pro Plus 5G
  45. Redmi K50 Ultra
  46. Xiaomi Mi 12T Pro
  47. Redmi K50i
  48. Redmi 10 5G
  49. Xiaomi Mi MIX FOLD
  50. Redmi Note 12 Discovery Edition
  51. Xiaomi Mi 12T
  52. Xiaomi Civi 1S
  53. Redmi Note 11R
  54. POCO F4
  55. Xiaomi Mi 11
  56. Redmi 12C
  57. Redmi Note 12 4G
  58. POCO X4 GT
  59. Xiaomi Mi 12S Pro
  60. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  61. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  62. Xiaomi Mi 11T
  63. Redmi K60E
  64. Xiaomi Mi 13
  65. Redmi K40S
  66. Xiaomi Mi 12 Pro
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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