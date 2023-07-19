Технология уже привлекла внимание Министерства обороны РФ

В ходе СВО стало очевидно, что дроны-камикадзе имеют высокую эффективность применения против неподвижных целей, включая склады с боеприпасами, объекты инфраструктуры и даже бронетехнику. В пример можно привести Ланцет, который не может похвастать дальностью полёта или мощностью ударной части, но при этом крайне точен и способен уничтожить даже танки. В свою очередь дрон Герань 2 может пролететь расстояние свыше 1000 километров, но крайне плохо поддаётся корректировке полёта, а значит уязвим перед ПВО противника. Можно долго перечислять сильные и слабые стороны указанных выше беспилотников, но очень часто решающим фактором можно назвать момент неожиданности, о чём мы и поговорим ниже.

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Как стало известно, российские инженеры представили новое устройство, способное переводить дроны-камикадзе в спящий режим на несколько недель до момента атаки. Эту инновационную разработку представили разработчики Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), специализирующиеся на создании боевых беспилотников. Отмечается, что устройство разработано специально для линейки FPV-дронов «Джокер», успешно применяемых в зонах СВО. Называется определённая последовательность действий оператора такого БПЛА. Вначале беспилотник занимает ту или иную позицию, где скрыто находится в состоянии гибернации несколько дней или недель. Противник не может обнаружить устройство, поскольку оно не передаёт какие-либо сигналы. В режиме спячки дрон остаётся до тех пор, пока с ним не свяжется оператор, а после этого подаётся нужная команда, приводящая к активации и выхода из гибернации. Беспилотник получает новую цель, при этом важным остаётся именно фактор неожиданности, поскольку противник не ожидает увидеть БПЛА так близко от своих позиций.

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nullГлава ЦКБР Дмитрий Кузякин подчеркнул, что время от включения дрона до выполнения атаки составляет всего лишь несколько секунд, что практически не даёт возможности противодействовать такой угрозе. Один оператор может разместить и активировать до 15 спящих дронов последовательно, что повышает боевую эффективность и позволяет наносить массированный удар по тем или иным объектам. Известно, что интерес к такому инновационному устройству проявляет Министерство обороны РФ, поскольку FPV-дроны успешно применяются в боевых условиях для уничтожения бронетехники и живой силы противника в СВО. Отдельно отмечается, что Центр комплексных беспилотных решений активно сотрудничает с военными и ориентирован на разработку и выпуск только боевых беспилотных моделей, не занимаясь самостоятельным производством дронов.