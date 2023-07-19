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Азия на пути к отказу от доллара – БРИКС готовится создать собственную валюту с привязкой к золоту
А вот сроки появления альтернативы доллару остаются дискуссионными

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Даже сегодня доллар США имеет важное значение в мировой торговле, а в будущем американская валюта останется значимым игроком на глобальном финансовом рынке. И всё же, позиции доллара слабеют, а главная причина заключается в политических амбициях и ошибках руководства США. Американские аналитики бьют тревогу и уверяют, что команда Байдена сделала всё возможное, чтобы десятки стран начали отказываться от доллара. Причина в том, что в какой-то момент американские власти превратили национальную валюту в оружие. Доллар должен был держать экономику США на плаву и быть доступен в любом уголке нашей планеты, а вместо этого американские власти увязали его с санкциями, что не могло не встретить сопротивления. По мнению экспертов из издания South China Morning Post (SCMP), мировой порядок может быть на пороге глобальных изменений, поскольку страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) открыто обсуждают возможность создания альтернативной валютной системы. Это вызвано растущим экономическим влиянием стран Азии и нестабильной политической обстановкой, когда привилегированное положение доллара в мировой финансовой системе вызывает всё больше вопросов у ведущих государств.

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По данным Международного валютного фонда, в ближайшее время ожидается резкий подъем экономик стран Азии. Эксперты прогнозируют, что Китай и Индия будут отвечать за половину мирового экономического роста в текущем году, а уже скоро их экономика может превзойти американскую. Такое стремительное развитие экономики БРИКС ставит под угрозу господство США на мировой арене. Исторически БРИКС значительно уступал странам «Большой семёрки» (G7) в экономических масштабах, но с тех пор его вклад в мировой валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности превышает «Большую семёрку». Такой экономический потенциал вызывает обеспокоенность у развитых экономических держав и подталкивает страны БРИКС к обсуждению альтернативных валютных систем.

Уже сейчас страны БРИКС активно ищут пути к диверсификации и отделению от доллара. Китай, например, продвигает интернационализацию своей валюты и уже имеет соглашения о торговле в национальных валютах с Бразилией, Индией и Россией. В свою очередь, Индия позволяет своим торговым партнёрам проводить расчёты в рупии. Эти шаги говорят о стремлении стран БРИКС разработать собственные платёжные системы и стимулировать использование национальных валют. Аналитики отмечают, что создание единой альтернативной валютной системы на основе БРИКС в ближайшее время представляется сложным из-за политических разногласий и экономической асимметрии среди участников. Несмотря на это, идея альтернативной валютной системы может быть привлекательной для других стран, которые также стремятся снизить свою зависимость от доллара и разнообразить мировую валютную архитектуру.

nullЭксперты SCMP полагают, что создание новой многополярной валютной системы может лечь в основу создания многополярного мира, где Азия с её стремительным экономическим развитием получит главенствующую роль. Не исключается, что в рамках предстоящего саммита в августе 2023 года вопрос создания альтернативной валюты БРИКС рассмотрен не будет. Вполне возможно, что это случится через несколько лет. Также предполагается, что курс альтернативной валюты привяжут к стоимости золота, что укрепит её стабильность на мировой экономической арене. Похоже, часть ответов будут даны в ходе саммита БРИКС, а значит гадать бесполезно. 

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#аналитика #финансы #политика #экономика #доллар сша
Источник: scmp.com
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