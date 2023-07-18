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Глава МО Британии Бен Уоллес признал, что НАТО удалось превратить Украину в боевую лабораторию
В Британии гордятся своими достижениями

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Сегодня стало известно о том, что в Британии приступили к изучению современных танков и другой техники производства России. Начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакина заявил о том, что каждая единица будет изучаться специалистами, что позволит лучше узнать о способах противодействия русской угрозе. В прессе не исключают, что в руки английских инженеров попали самые новые боевые единицы Т-72Б3 и Т-90М, но в данном случае информации нет, а значит и спорить бесполезно. Адмирал отметил, что российские танки и другие боевые машины доставляются на секретный объект, где британские специалисты проводят их тщательный анализ. Специалисты разбирают технику на детали, изучают принципы её работы, а также занимаются поиском уязвимостей и возможностей для улучшения собственных средств защиты. Радакин полагает, что такой подход позволит Британии эффективнее противодействовать потенциальным угрозам и нарушать коммуникации противника в случае прямого столкновения.

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Адмирал напомнил, что Британия входит в клуб государств, которые регулярно обмениваются информацией о захваченной из России и других стран потенциально опасной технике. По его словам, конфликт на Украине стал тревожным сигналом, доказывая необходимость более активных действий в области приобретения и внедрения новой военной техники. Но если британский адмирал не сказал ничего нового, то министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который присутствовал на мероприятии, сделал довольно громкое заявление. По его словам, НАТО удалось превратить Украину в боевую лабораторию, где украинские войска и их западные союзники проводят эксперименты с новыми видами вооружений и технологий.

По данным журналистов Sky News, во время встречи обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной, но и будущее вооружённых сил Британии. Уоллес высказался в поддержку плана сокращения численности военнослужащих до 73 тысяч человек. По его словам, увеличение численности до 82 тысяч приведёт к недостатку высокотехнологичного оружия, так как обеспечение такого числа солдат соответствующим вооружением обойдётся в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Вместо этого, в обновлённом плане развития вооружённых сил Британии будет сделан акцент на повышении боевой устойчивости с перераспределением 2.5 миллиардов фунтов стерлингов на пополнение запасов оружия и боеприпасов.

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Ожидается, что обновлённый план развития вооружённых сил Британии, который будет представлен во вторник, определит новые приоритеты, включая совершенствование боевых возможностей и укрепление обороноспособности страны. Местные аналитики отмечают, что снижение уровня обороноспособности может привести к самым неожиданным последствиям, поскольку налицо снижение уровня готовности личного состава, ну а жители страны и вовсе отказываются служить. Здоровых британцев становится всё меньше, а власти вынуждены снижать требования к новобранцам. В результате в армию попадают люди с хроническими болезнями, ожирением и другими проблемами здоровья. Мало того, не прекращаются попытки увеличить численность военнослужащих за счёт политики расового и гендерного разнообразия. Всё это ставит боеготовность армии Британии под большой вопрос, о чём не перестают говорить аналитики по обе стороны океана.

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#аналитика #политика #армия
Источник: news.sky.com
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