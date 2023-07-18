Baldur's Gate 3 появится в продаже уже 3 августа

В 2023 году геймеров ожидают две масштабные ролевые игры: Starfield и Baldur's Gate 3. Обе предлагают невероятный опыт и создаются известными командами. Похоже, вторая может оказаться даже более удивительной, чем казалось ранее, ведь один из разработчиков из Larian Studios сообщили, что в игре будет около 17 000 вариантов концовок. Информация была раскрыта в видеоблоге Fextralife на YouTube, основанном на интервью с командой разработчиков из Larian.

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Один из журналистов заявил, что долгое время беседовал с одним из главных сценаристов проекта. Как оказалось, основная работа специалиста заключается в генерации многочисленных вариантов концовок, число которых поражает воображение. Сценарист работает над проектом уже 6 месяцев, ну а в результате количество вариантов достигнет 17 тысяч. Фактически, основных вариантов завершения сюжетной линии будет несколько, но разработчики сделали всё возможное, чтобы каждый незначительный поступок главного героя оказывал влияние на виртуальный мир.

После недавней презентации и множества восторженных отзывов, основанных на предварительном просмотре и длительной бета-тесте, популярность Baldur's Gate 3 стала расти. В итоге игра быстро поднялась в рейтинге Steam, а на момент написания удерживает вторую строчку среди десятка самых известных проектов. Пока разработчики делятся отдельными элементами сюжета, а критики изучают графику, есть и те, кто занят поиском уникальных черт, которые отличают Baldur's Gate 3 от всех ролевых игр, когда-либо созданных человеком. Энтузиасты отмечают, что особенно широкими возможностями пестрит сюжетная линия, связанная с романтичными отношениями главного героя (или героини). Дело в том, что в игре каждый геймер получит полную свободу самовыражения, но та самая толерантность и ЛГБТ-отношения будут подаваться завуалировано. Проще говоря, подобные моменты скрыты в сценарии, а значит нужно действительно постараться, чтобы всё это увидеть.

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Пожалуй, самое странное, что ждёт геймеров – это возможность романтических отношений с медведицей гризли. Речь о персонаже с классом Друид, который при помощи заклинания «Дикое преображение» превратился в медведицу. Что любопытно, после подобных сообщений популярность Baldur's Gate 3 выросла, а игра поднялась сразу на 18 позиций в Steam. Напомним, игра поступит в продажу 3 августа, а сегодня разработчики настоятельно не рекомендуют скачивать старый билд. Прежде всего нужно понимать, что сохранения не удастся перенести, но дело даже не в этом. Так, значительная часть сюжетных линий была добавлена совсем недавно, а значит вы упустите огромное количество диалогов, подземелий и в целом увидите совсем не ту игру, на которую рассчитывали. Разработчики советуют набраться терпения, ведь времени до релиза осталось совсем немного.