Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Власти Москвы демонтируют 600 паркоматов – почему технология стала никому не нужна
К сожалению, платить за парковку всё равно придётся

реклама

Первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 года на Тверской улице и принимал оплату с помощью специальных смарт-карт. Постепенно количество подобных устройств увеличивалось, а оплата парковки казалась крайне удобной. И всё было хорошо, пока не появились более современные технологии, которые оттеснили паркоматы на второй план. Согласно официальным данным, в настоящее время паркоматы потеряли свою актуальность, при этом по данным на начало июля 2023 года, в пределах МКАД работало около 600 подобных устройств.

реклама

По информации столичного Дептранса, 95% водителей оплачивают парковку с помощью мобильных приложений, а всего 1% транзакций приходится на автоматы. При этом в последние годы происходит стремительный отказ от оплаты парковки в пользу мобильных приложений. Так, в 2018 году доля паркоматов составляла 2.4%, в 2014 году – 17.2%, а в 2012 году – 37%. Похоже, паркоматы стали никому не нужны, ведь власти Москвы приняли решение о демонтаже подобных устройств почти на всей территории столицы, так как они оказались не востребованы в современных реалиях.

Выходит, что спустя почти 17 лет после своего появления устройства остаются без работы, поскольку каждый автовладелец может оплатить парковку с помощью мобильного приложения на смартфоне. Представители «Администратора парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что многие паркоматы в Москве не использовались с начала 2023 года. Современные способы оплаты парковки, включая мобильные приложения, SMS-платежи и голосовую оплату, оказались более удобными для жителей и гостей столицы. Это также даёт возможность оплатить парковку людям, у которых нет смартфона или доступа к интернету.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде

Сообщается, что демонтаж паркоматов будет выполнен отдельным подрядчиком, найм которого будет осуществляться Государственным казённым учреждением «Дирекция транспортных закупок» Москвы. Ожидается, что около 590 паркоматов будут удалены вместе с бетонными основаниями. Подрядчик также будет ответственным за восстановление покрытия и уборку мусора после работ. Некоторые паркоматы всё же решено оставить. Речь идёт о районах рынков, торговых центров, медицинских учреждений и вокзалов, что позволит автомобилистам выбирать наиболее удобный способ оплаты парковки. Известно, что демонтированные паркоматы могут перенести в регионы, где идёт развитие сети платных парковок. Например, некоторые из них могут быть переданы в Волгоград, где планируется создать зону платной парковки в Ворошиловском и Центральном районах города. Ожидается, что демонтаж паркоматов в Москве будет завершён к концу лета 2023 года. Эксперты отмечают, что такое решение отражает смену предпочтений автовладельцев и удобство современных технологий. При этом важно понимать, что переход к более эффективным и удобным методам оплаты парковки должен сопровождаться ясной информацией и возможностью безналичного платежа для всех водителей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #новости москвы
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тактильная рубашка для Assassin's Creed Mirage передаёт болевые ощущения от ударов и ножевых ранений
Биткойн-платежи станут основой для новой волны приложений искусственного интеллекта
Учёные доказали, что удалённая работа приносит людям счастье, но офисная на 18% более продуктивна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
5
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
12
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
2
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
6
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
1
Клиент отдал ПК в сервис для установки СЖО, но в итоге потерял 2,5 месяца и 75 тысяч рублей
19
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
21
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
14
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
4
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
2
Санкт-Петербургское конструкторское бюро собирает до 120 беспилотников в сутки
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
76
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
44
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
9
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
9

Сейчас обсуждают

Demiurg666
17:37
Не бесплатно - заплатим все мы.
Песков заявил, что Россия готова поставлять нуждающимся странам зерно бесплатно
Галина Борщева
17:36
Откуда у них столько техники,ну не наши же ему её отдали
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Григорий
17:32
Спорный ответ.
ВС РФ освободили Новосёловское и перерезали для украинской армии трассу Купянск-Кременная
Кызахстанчево
17:30
теперь лудше пердонуть и вспомнить про своё украинство, и типо никудаот этого не детса. рожденный брать давать ниможэт.
США перестали верить в способность Украины прорвать линию обороны ВС РФ
Кызахстанчево
17:26
маскитка 100 р
Кеннеди заявил, что Covid-19 создали евреи, а рост трансгендеров связан с загрязнением питьевой воды
ALEXANDER AVDEEV
17:22
Он будет следующий за будановым и залужным!
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
PalPaly4
17:22
И толку от этих 16 гб? Псп низкое за узкой шины и gddr6 памяти
Первые модели GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт появились в продаже
ynvstudios
17:18
Ну каждый видит и думает сам что интересно а что нет, как говорится каждому своё, кому то нравяться собирать приставки и смотреть на них а кому то нравится собирать приставки и играть в них, дело каж...
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
Китя.
17:15
14900к 350вт будет как не крути.
Обнародованы спецификации Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K
Эдуард Кузнецов
17:14
Для хорошей водянки корпус побольше нужен. Хотя, если есть чиллер ...
Intel LGA 1851 сохранит размеры LGA 1700, но новая система креплений для кулеров может понадобиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем