К сожалению, платить за парковку всё равно придётся

Первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 года на Тверской улице и принимал оплату с помощью специальных смарт-карт. Постепенно количество подобных устройств увеличивалось, а оплата парковки казалась крайне удобной. И всё было хорошо, пока не появились более современные технологии, которые оттеснили паркоматы на второй план. Согласно официальным данным, в настоящее время паркоматы потеряли свою актуальность, при этом по данным на начало июля 2023 года, в пределах МКАД работало около 600 подобных устройств.

реклама

По информации столичного Дептранса, 95% водителей оплачивают парковку с помощью мобильных приложений, а всего 1% транзакций приходится на автоматы. При этом в последние годы происходит стремительный отказ от оплаты парковки в пользу мобильных приложений. Так, в 2018 году доля паркоматов составляла 2.4%, в 2014 году – 17.2%, а в 2012 году – 37%. Похоже, паркоматы стали никому не нужны, ведь власти Москвы приняли решение о демонтаже подобных устройств почти на всей территории столицы, так как они оказались не востребованы в современных реалиях.

Выходит, что спустя почти 17 лет после своего появления устройства остаются без работы, поскольку каждый автовладелец может оплатить парковку с помощью мобильного приложения на смартфоне. Представители «Администратора парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что многие паркоматы в Москве не использовались с начала 2023 года. Современные способы оплаты парковки, включая мобильные приложения, SMS-платежи и голосовую оплату, оказались более удобными для жителей и гостей столицы. Это также даёт возможность оплатить парковку людям, у которых нет смартфона или доступа к интернету.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде 13600K за 30 тр в Регарде

Сообщается, что демонтаж паркоматов будет выполнен отдельным подрядчиком, найм которого будет осуществляться Государственным казённым учреждением «Дирекция транспортных закупок» Москвы. Ожидается, что около 590 паркоматов будут удалены вместе с бетонными основаниями. Подрядчик также будет ответственным за восстановление покрытия и уборку мусора после работ. Некоторые паркоматы всё же решено оставить. Речь идёт о районах рынков, торговых центров, медицинских учреждений и вокзалов, что позволит автомобилистам выбирать наиболее удобный способ оплаты парковки. Известно, что демонтированные паркоматы могут перенести в регионы, где идёт развитие сети платных парковок. Например, некоторые из них могут быть переданы в Волгоград, где планируется создать зону платной парковки в Ворошиловском и Центральном районах города. Ожидается, что демонтаж паркоматов в Москве будет завершён к концу лета 2023 года. Эксперты отмечают, что такое решение отражает смену предпочтений автовладельцев и удобство современных технологий. При этом важно понимать, что переход к более эффективным и удобным методам оплаты парковки должен сопровождаться ясной информацией и возможностью безналичного платежа для всех водителей.