Улучшение есть, но значительных преимуществ в бою всё это танку не даёт

Правительство Швеции заявило о намерении поставить в Украину танки Stridsvagn 122 ещё в феврале 2023 года. Вскоре после этого главы Минобороны официально анонсировал новый пакет помощи, включающий ОБТ в количестве 10 единиц. В мае шведские СМИ раскрыли новые подробности о сотрудничестве с Украиной, сообщив о проведении обучения украинских военнослужащих на военных базах Швеции. Было отмечено, что обучение включало эксплуатацию передаваемой техники, в том числе танков Strv 122. Однако не было известно, начались ли уже поставки танков на Донбасс, и когда машины появятся на линии соприкосновения. Какое-то время информации не было, но ситуация прояснилась несколько дней назад, когда на украинских ресурсах появилось видео, демонстрирующее полученную иностранную бронетехнику. На кадрах было видно семь танков, в которых эксперты узнали те самые Stridsvagn 122.

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Танки имеют характерные особенности конструкции и маскировочные чехлы типа Barracuda. По видео можно сделать вывод, что шведские танки ещё не были задействованы на линии соприкосновения, а сегодня активно готовятся к боевым действиям на Донбассе. Похоже, экипажи изучают основные узлы, после чего танки появятся на одном из направлений, где уже полтора месяца ВСУ пытаются безуспешно наступать. При этом Stridsvagn 122 можно назвать крайне редкими, а в прессе нет единого мнения относительно того, насколько подобные машины эффективны. Именно поэтому мы разберёмся в истории появления танков, а после сделаем выводы. Итак, шведская армия приняла решение отказаться от разработки собственных основных боевых танков (ОБТ) в начале 1990-х годов и приобрести иностранную технику. В результате проведённого конкурса немецкий танк Leopard 2A5 подошёл на эту роль больше всего, что привело к заключению контракта между Швецией и Германией в 1994 году.

Первоначально Швеция получила от ФРГ 160 единиц Leopard 2A4, которые были приняты на вооружение шведской армии под обозначением Stridsvagn 121. Параллельно с этим готовилась доработанная версия Leopard 2A5, соответствующая заявленным требованиям, получившая обозначение Stridsvagn 122 (часто используется сокращение Strv). Изначально предполагалось поставить 120 таких танков, но не все планы удалось реализовать. Первые 29 танков Strv 122 новой модели были собраны на заводе Krauss-Maffei Wegmann в Германии, а затем производство было перенесено в Швецию на предприятия Bofors и Hägglunds. Сборка Strv 122 продолжалась до 2002 года. После получения всех новых танков шведская армия начала выводить из эксплуатации и возвращать обратно ФРГ ранее поставленные Strv 121. В итоге к концу 2000-х годов на вооружении Швеции остались только танки Strv 122.

За время службы Strv 122 прошёл несколько этапов модернизации. В начале 2000-х годов некоторые танки были переделаны в модификацию Strv 122B, которая включала улучшенную противоминную защиту и другие изменения. На основе Strv 122B была создана модификация Strv 122B Int, которая получила новые средства связи и управления, совместимые со стандартами НАТО, а также адаптированы для работы в жарком климате. Позднее были выпущены модификации с обозначениями «C» и «D», которые предусматривали усовершенствованные системы управления огнём и другие улучшения. В целом ОБТ Strv 122 является модификацией немецкого танка Leopard 2A5, адаптированной для шведских требований. Машина сохранила основную архитектуру и некоторые агрегаты базовой модели, но получила новые системы и средства. В частности, была улучшена бронированная защита, включая комбинированное бронирование с вольфрамовыми, керамическими и пластиковыми элементами. Также была улучшена система управления огнём, скорость и точность обнаружения целей, а также внедрены новые средства связи.

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Стоит признать, что Strv 122 является современным танком с высокими тактико-техническими характеристиками. Он способен выполнять широкий спектр задач, типичных для данного класса техники. Но даже это не значит, что танк намного лучше машин, которые уже ранее применялись в СВО на стороне Украины. К примеру, Leopard 2A6 ничем не хуже шведской модификации, но танк всё равно не способен преодолевать минные поля и имеет низкую защиту от воздушных атак. Эксперты полагают, что 10 Strv 122 не изменят ситуацию, хотя и позволят Швеции заявить о себе. Увы, в негативном свете, поскольку больше ста лет эта страна была нейтральной, что позволяло ей оставаться вдали от конфликтов на континенте. Ну а сегодня Швеция всё больше включается в гонку вооружений. Так, правительство этой страны заявило о намерении передать Украине 6 миллиардов крон. Это чуть больше 550 миллионов долларов, но сумма всё равно внушительная, поскольку частично речь идёт о покупке оружия для ВСУ.